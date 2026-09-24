Ошап Гаћановић: Пропали покушаји Бећировића

Аутор:АТВ редакција
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Два експерта УНЕСКО-а, која су манипулацијама Дениса Бећировића и његовог кабинета била увучена у незаконит рад Комисије за очување националних споменика, повукла су се из рада ове домаће институције - навела је Анђелина Ошап Гаћановић, члан Комисије за очување националних споменика из Републике Српске.
У посљедња два мјесеца експерти УНЕСКО-а су, каже Ошап Гаћановић, незаконитим и једностраним дјеловањем кабинета Дениса Бећировића, увучени у низ незаконитих процеса у овој институцији, којима се приступило искључивању члана из Републике Српске из Комисије, потпуној промјени њеног састава и начина гласања, мијењању њених интерних аката, кадровских питања и задирању у питања од конститутивног значаја за народе у БиХ.
"Кабинет српског члана Предсједништва БиХ, Жељке Цвијановић, упозоравао је УНЕСКО на незаконитост радњи које се предузимају, као и на неправилности у које се експерти УНЕСКО-а увлаче једностраним дјеловањем Дениса Бећировића и његовог кабинета и покушајима провођења одлуке која нема правно дејство. Сматрам да је такав аргументован рад кабинета Жељке Цвијановић уродио плодом. Исправно је да се експерти повуку, јер УНЕСКО не би смио заузимати једностран приступ према странама, већ бити техничка подршка свим конститутивним народима, посебно имајући у виду да је Комисија основана Дејтонским мировним споразумом и да једнако припада свим народима у БиХ", истакла је Ошап Гаћановић.
БиХ
Странци се повукли из Комисије за очување националних споменика
Повлачењем страних експерата, додаје она, незаконит рад Комисије који се на овај начин проводио претходна два мјесеца, потпуно супротно важећим интерним актима Комисије, остаје без могућности да се настави на досадашњи начин. Комисија институција која припада свим народима и мора да настави да ради у складу са Анексом 8 дејтонског мировног уговора.
"Посебно наглашавам да сам о незаконитом провођењу одлуке која није ступила на снагу, и о увлачењу УНЕСКО страних експерата у незаконит рад обавијестила све надлежне институције, те да, према информацијама којима располажем, Тужилаштво БиХ предузима радње у вези са дешавањима у овој институцији", закључила је Ошап Гаћановић.
(РТРС)
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