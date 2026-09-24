Logo

Ошап Гаћановић: Пропали покушаји Бећировића

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
24.09.2026 18:44

Коментари:

0
Анђелина Ошап Гаћановић , чланица Комисије за очување националних споменика БиХ
Фото: РТРС

Два експерта УНЕСКО-а, која су манипулацијама Дениса Бећировића и његовог кабинета била увучена у незаконит рад Комисије за очување националних споменика, повукла су се из рада ове домаће институције - навела је Анђелина Ошап Гаћановић, члан Комисије за очување националних споменика из Републике Српске.

У посљедња два мјесеца експерти УНЕСКО-а су, каже Ошап Гаћановић, незаконитим и једностраним дјеловањем кабинета Дениса Бећировића, увучени у низ незаконитих процеса у овој институцији, којима се приступило искључивању члана из Републике Српске из Комисије, потпуној промјени њеног састава и начина гласања, мијењању њених интерних аката, кадровских питања и задирању у питања од конститутивног значаја за народе у БиХ.

"Кабинет српског члана Предсједништва БиХ, Жељке Цвијановић, упозоравао је УНЕСКО на незаконитост радњи које се предузимају, као и на неправилности у које се експерти УНЕСКО-а увлаче једностраним дјеловањем Дениса Бећировића и његовог кабинета и покушајима провођења одлуке која нема правно дејство. Сматрам да је такав аргументован рад кабинета Жељке Цвијановић уродио плодом. Исправно је да се експерти повуку, јер УНЕСКО не би смио заузимати једностран приступ према странама, већ бити техничка подршка свим конститутивним народима, посебно имајући у виду да је Комисија основана Дејтонским мировним споразумом и да једнако припада свим народима у БиХ", истакла је Ошап Гаћановић.

Комисија за очување националних споменика

БиХ

Странци се повукли из Комисије за очување националних споменика

Повлачењем страних експерата, додаје она, незаконит рад Комисије који се на овај начин проводио претходна два мјесеца, потпуно супротно важећим интерним актима Комисије, остаје без могућности да се настави на досадашњи начин. Комисија институција која припада свим народима и мора да настави да ради у складу са Анексом 8 дејтонског мировног уговора.

"Посебно наглашавам да сам о незаконитом провођењу одлуке која није ступила на снагу, и о увлачењу УНЕСКО страних експерата у незаконит рад обавијестила све надлежне институције, те да, према информацијама којима располажем, Тужилаштво БиХ предузима радње у вези са дешавањима у овој институцији", закључила је Ошап Гаћановић.

(РТРС)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Анђелина Ошап Гаћановић

Денис Бећировић

Комисија за очување националних споменика

Коментари (0)

Више из рубрике

Саво Минић

Република Српска

Минић: Из Сокоца идемо по побједу

1 ч

1
предсједник СНСД Милорад Додик

Република Српска

Додик: Међународни продор Српске гарантује њену стабилност

2 ч

5
Милорад Додик у Шековићима

Република Српска

Додик: Побједа у Шековићима неизбјежна

2 ч

0
свијеће паљење свијећа црква

Република Српска

Зашто Институт крије 1.608 српских жртава? Породице и даље чекају правду

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

46

Стамбени кредити ИРБ-а све траженији у Српској

19

46

Источна Илиџа коначно добија вртић

19

45

Од Вашингтона, Тел Авива до Москва: Никад јача и признатија дипломатија Српске

19

42

Цвекла за зимницу: Бањалучанка која има милионе прегледа доноси савршен рецепт

19

40

"Уставни Суд бих руши Устав и ради по властитим правилима"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима