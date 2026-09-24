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Багером кренуо на купаче на плажи: Детаљи незапамћене драме у Трогиру

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24.09.2026 18:06

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Багер
Фото: Pixabay

Несвакидашњи инцидент догодио се на плажи у ували Мала Драга код Округа Горњег у Трогиру, када је 48-годишњи мушкарац, према сумњама полиције, сjео у багер који није био његов и почео да њиме разгрће земљу и грање.

У једном тренутку машином је кренуо према 65-годишњем мушкарцу и покушао да га удари ударним чекићем, али је он успео да се склони, пише Индекс.хр.

Инцидент се догодио 21. септембра око 17.50, а полиција је након спроведене истраге ухапсила 48-годишњака, којем је одређен истражни затвор.

Прије него што је ушао у багер, осумњичени је, како наводи полиција, на плажи вербално напао тројицу мушкараца старих 65, 66 и 51 годину. Двојица од њих су страни држављани.

Након вербалног сукоба, 48-годишњак је покренуо багер и почео да помјера земљу и грање по простору на којем су се налазили купачи. Потом је усмерио машину према 65-годишњаку и са мале удаљености замахнуо ударним чекићем. Мушкарац је избјегао ударац и прошао без повреда.

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Полиција је приликом хапшења код осумњиченог пронашла и мању количину марихуане. Због тога ће против њега бити поднета и прекршајна пријава за нарушавање јавног реда и мира и неовлашћено посједовање дроге.

Против 48-годишњака поднијета је кривична пријава због сумње да је неовлашћено користио туђу покретну ствар и угрозио живот и имовину опасном радњом или средством. Након предаје притворском надзорнику, судија истраге одредио му је истражни затвор.

У цијелом случају полиција је пријавила и другог учесника. Ријеч је о 66-годишњаку, за којег се сумња да је током инцидента каменом разбио стакло на багеру. Против њега ће бити поднета кривична пријава због оштећења туђе ствари.

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Тагови :

багер

Напад

Хрватска

Плажа

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