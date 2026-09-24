Два знака хороскопа након 1. октобра улазе у период обиља

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Септембар се ближи крају, а почетак октобра могао би да донесе финансијски повољнији период за два знака Зодијака.
Према астролошким прогнозама, Бик и Шкорпија послије 1. октобра улазе у период у којем би могле да се отворе нове могућности за зараду, али и коначно стигне новац који већ неко вријеме чекају.
Након периода неизвјесности, повећаних трошкова или пословног застоја, припадници ова два знака могли би да осјете финансијско олакшање.
Биковима је финансијска сигурност посебно важна, а почетак октобра могао би да им донесе осјећај да поново држе ствари под контролом.
Према астролошкој прогнози, могућ је прилив новца који већ неко вријеме очекују. То може бити заостала исплата, бонус или новац од посла чији се завршетак дуго чекао.
За поједине Бикове ово би могао да буде период у којем ће успјети да измире старе обавезе и растерете кућни буџет.
Шкорпијама би финансијски повољнији период могао да буде директно повезан с послом.
Астролошке прогнозе помињу могућност бонуса, новог пројекта или пословне понуде која би могла да донесе додатну зараду.
Шкорпије које већ неко вријеме размишљају о промјени посла или додатном ангажману могле би почетком октобра да обрате више пажње на нове прилике.
Према прогнози коју преноси "Блиц Жена", ријеч је прије свега о периоду у којем би претходни труд могао коначно да донесе конкретну финансијску корист, преноси Жена.
Напомена: Астролошке прогнозе служе првенствено за забаву и не треба их схватати као финансијски савјет нити као поуздано предвиђање будућих догађаја.
Занимљивости
Ових пет хороскопских парова се тешко усклађују у љубави
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
12 ч1
Најновије
Најчитаније
19
40
19
39
19
30
19
28
19
17
Тренутно на програму