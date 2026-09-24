Стиже велика лова: 3 знака обогатиће се на играма на срећу до 1. октобра

Аутор:АТВ редакција
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Распоред планета до 1. октобра указује на то да Бикови, Ракови и Водолије имају појачане шансе за добитке кроз игре на срећу.
Сезона Ваге и Јупитер у Лаву наговештавају посебну наклоност среће за три знака:
Бик би могао да има највише среће када се ослони на свој унутрашњи осећај. Могући су мањи, али пријатни новчани добици, посебно ако не претерује са уплатама и играма на срећу.
Водолија улази у период изненадних обрта, па би срећа могла да је изненади управо онда када најмање очекује. Необична комбинација бројева или случајан избор могли би Водолијама да донесу пријатно изненађење.
Рак би у наредним данима могао да се ослони на интуицију која ће бити посебно изражена. Ако одлучи да окуша срећу, занимљиво је да би управо број који му први падне на памет могао да донесе велики новац, преноси Информер.
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