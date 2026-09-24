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Стиже велика лова: 3 знака обогатиће се на играма на срећу до 1. октобра

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24.09.2026 15:58

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Стиже велика лова: 3 знака обогатиће се на играма на срећу до 1. октобра
Фото: Printscreen/Youtube

Распоред планета до 1. октобра указује на то да Бикови, Ракови и Водолије имају појачане шансе за добитке кроз игре на срећу.

Сезона Ваге и Јупитер у Лаву наговештавају посебну наклоност среће за три знака:

Бик

Бик би могао да има највише среће када се ослони на свој унутрашњи осећај. Могући су мањи, али пријатни новчани добици, посебно ако не претерује са уплатама и играма на срећу.

Водолија

Водолија улази у период изненадних обрта, па би срећа могла да је изненади управо онда када најмање очекује. Необична комбинација бројева или случајан избор могли би Водолијама да донесу пријатно изненађење.

Рак

Рак би у наредним данима могао да се ослони на интуицију која ће бити посебно изражена. Ако одлучи да окуша срећу, занимљиво је да би управо број који му први падне на памет могао да донесе велики новац, преноси Информер.

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