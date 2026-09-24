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Проглашен најбољи град за живот у Европи: Плате одличне, природа спектакуларна

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24.09.2026 07:21

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Проглашен најбољи град за живот у Европи: Плате одличне, природа спектакуларна
Фото: pexels / Lorenzo Castellino

Шта један град чини идеалним мјестом за живот? Високе плате свакако помажу, али квалитет живота зависи и од тога колико кошта становање, колико су приходи равномјерно распоређени, какво је здравље становништва и колико могућности град нуди за културу, рекреацију и слободно вријеме.

Управо је те чиниоце Оксфорд Економикс узео у обзир у категорији квалитета живота свог Глобалног индекса градова за 2026. годину. Анализирано је 1.000 великих свјетских урбаних средишта.

Међу показатељима квалитета живота налазе се једнакост прихода, приход по становнику, трошкови становања, очекивани животни вијек, стопа криминала и доступност културних и садржаја за рекреацију.

Прво мјесто

Када се посматра управо квалитет живота, на врху европске љествице нашао се норвешки Берген, а слиједе га француски Гренобл и швајцарски Берн.

Смјештен уз фјорд Бифјорден и окружен планинама, Берген је град у којем је природа саставни дио свакодневице. Управо комбинација високог животног стандарда, релативно мале неједнакости и могућности за рекреацију помогла му је да се истакне у категорији квалитета живота, преноси Вечерњи лист.

Берген је заузео друго мјесто у свијету према квалитету живота, чиме је постао најбоље рангирани европски град у тој категорији. Живот у другом највећем норвешком граду посебно ће привући љубитеље природе. Планинарске стазе и планине налазе се практично на његовом прагу, док истовремено нуди све погодности развијеног урбаног средишта.

Друго мјесто

Међу европским градовима, односно четврто на свјетској љестивици квалитета живота, припало је Греноблу. Француски град смјештен је у подножју Алпа и посебно је занимљив због комбинације научног и технолошког сектора с непосредном близином природе. За становнике то значи да градски живот могу врло лако комбиновати с планинарењем, скијањем и другим активностима на отвореном.

Треће мјесто европске љестивице и пето у свијету припада Берну. Швајцарски главни град знатно је мањи и мирнији од бројних европских метропола, а управо му такав карактер даје посебну привлачност. Висока куповна моћ, уређена инфраструктура, јавне службе и уопште висок животни стандард чине га једним од градова који се редовно добро позиционирају када се упоређују животни услови. Међу десет најбоље рангираних европских градова нашли су се и Осло, Луксембург, Дрезден, Гент, Париз, Базел и Линц. Занимљиво је да су Норвешка и Швајцарска једине земље с по два представника међу првих десет.

Поредак европских градова према квалитету живота изгледа овако:

Берген, Норвешка – 2. мјесто у свијету

Гренобл, Француска – 4. мјесто у свијету

Берн, Швајцарска – 5. мјесто у свијету

Осло, Норвешка – 6. мјесто у свијету

Луксембург, Луксембург – 7. мјесто у свијету

Дрезден, Њемачка – 8. мјесто у свијету

Гент, Белгија – 9. мјесто у свијету

Париз, Француска – 10. мјесто у свијету

Базел, Швајцарска – 11. мјесто у свијету

Линц, Аустрија – 12. мјесто у свијету.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

град

Квалитет ваздуха

квалитет воде

животни стандард

Норвешка

Европска унија

Берген

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