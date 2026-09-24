Ваља ли у цркву ићи непокривене главе: Обичај налаже или душа иште?

Аутор:АТВ редакција
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Горе ли вам образи када закорачите у храм, а нисте сигурни да ли сте се обукли по неписаним правилима која владају међу вјерницима?
Док полако пакујете бројанице и молитвенике пред недељну службу, једно питање вам сигурно бар једном пролетјело кроз главу.
Да ли је марама у цркви ствар која се подразумијева или можете слободно ући без ње, а да вас нико попреко не погледа? Управо ова дилема мучи многе вјернике, нарочито оне који тек крочљају на пут црквеног живота и желе да испоштују сваки обичај.
Да бисмо вам отклонили сваку сумњу, најбоље је да чујемо шта о томе мисли игуман Петар Драгојловић из манастира Пиносава, који је недавно ријешио ову дилему за бројне вјернице.
Једна вјерница решила је да пресјече недоумицу, па је директно питала свештеника шта јој је чинити.
"Дошла је једна вјерница и питала: "Оче, како да идемо у храм? Да ли да носим мараму или не?" Свештеник је на то упита: "Сестро, у вашем храму у Београду, да ли друге жене носе мараме?" Каже она: "Не". На то јој је свештеник одговорио: "Немој ни ти". То би можда био најкраћи одговор", препричава игуман Петар овај занимљив сусрет.
Додуше, прича ни изблиза није толико једноставна као што на први поглед дјелује, јер се у теолошким круговима увијек потегну дубље теме.
Када се поведе ријеч о покривању главе, обично се сви позивају на речи апостола Павла, који је говорио о томе да жена треба да носи мараму као симбол власти над сопственом главом.
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Међутим, отац Петар објашњава да те древне ријечи носе много дубљу симболику него што ми мислимо.
"Везано за то што апостол Павле каже, ставите мараму... Жена треба да има симбол власти над својом главом. Зашто? Зато што одмах упадаш у очи и ти ћеш имати само борбу у односу на друге сестре."
Суштина никако није у томе да се претворите у покретну форму и да носите униформу само да бисте задовољили спољашње форме, већ да се лепо и природно уклопите у храмску заједницу без привлачења непотребне пажње.
Као главно правило у храму, наш саговорник истиче неопходност духа разлучивања и прилагођавања мјесту у којем се у датом тренутку налазите, одбацујући строги и сувопарни формализам.
Ако одете у неки, поготово руски храм сада, гдје живе Руси, тамо све жене носе мараме. У манастирима, гдје све жене носе мараме, немој ни ти једина да штрчиш. Значи, увијек онако какви су обичаји тог храма - савјетује игуман манастира Пиносава.
Овакав приступ вам помаже да сачувате мир и не правите непотребне поделе међу браћом и сестрама у вјери.
Немој да штрчиш, јер чим штрчиш, аутоматски навлачиш борбу на себе, духовну, и доста често тако показујемо своју скривену гордост - јасан је игуман.
Најважнија поука која нам стиже из ове светиње јесте позив на дубоку смерност, истински унутарњи мир и неизмјерну љубав према ближњима.
Умјесто да се око обичаја и парчета тканине стварају беспотребне свађе и да спољашњи детаљи постану показатељ неке лажне ревности, наш хришћански живот би морао да одише слогом, топлим разумевањем и потпуним одсуством сваке охолости.
Суштина хришћанског живота је у љубави и смирењу срца, а не у пуком спољашњем истицању - закључио је игуман Петар Драгојловић, преносе Маме.рс.
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