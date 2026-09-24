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Већ сутра стиже: Грађане дијелова БиХ ће разочарати нова прогноза

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24.09.2026 16:53

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Временска прогноза: Облачно небо у Трапистима
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Босни и Херцеговини данас је било сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност. Током дана, дошло је до повећања облачности.

Температуре у 14.00 сати: Бјелашница 5 степени, Иван-седло и Соколац 17, Сарајево 20, Бугојно, Јајце, Ливно и Сребреница 2, Тузла 22, Дрвар, Приједор, Зеница и Зворник 23, Бихаћ, Бијељина и Требиње 24, Бањалука и Сански Мост 25 и Мостар 26 степени.

На врховима планина снијег

Сутра у Босни и Херцеговини претежно облачно вријеме. У јутарњим сатима и дио пријеподнева очекује се киша или локални пљускови, а на врховима планина снијег.

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Током дана, постепени престанак падавина и смањење облачности.

Вјетар слаб до умјерен, на југу и југозападу повремено и појачан, сјеверни и сјевероисточни.

Јутарња температура од 6 до 12, на југу до 16, а дневна од 12 до 18, на југу до 22 степена.

Какво нас вријеме очекује наредних дана

У суботу у Босни прије подне умјерено до претежно облачно са маглом по котлинама, а у остатку дана се очекује смањење облачности.

У Херцеговини сунчано уз малу до умјерену облачност. Вјетар слаб до умјерен источни и сјевероисточни. Јутарња температура од 5 до 11, на југу до 15, а дневна од 14 до 20, на југу до 24 степена.

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У недјељу претежно сунчано. Прије подне по котлинама Босне и уз ријечне токове магла или ниска облачност. Вјетар слаб источни и сјевероисточни. Јутарња температура од 6 до 12, на југу до 15, а дневна од 18 до 24, на југу до 27 степени.

У понедјељак сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност. Прије подне по котлинама Босне и уз ријечне токове магла или ниска облачност.

Вјетар слаб источни и сјевероисточни. Јутарња температура од 6 до 12, на југу до 15, а дневна од 20 до 27 степени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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