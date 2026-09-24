Већ сутра стиже: Грађане дијелова БиХ ће разочарати нова прогноза

Аутор:АТВ редакција
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У Босни и Херцеговини данас је било сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност. Током дана, дошло је до повећања облачности.
Температуре у 14.00 сати: Бјелашница 5 степени, Иван-седло и Соколац 17, Сарајево 20, Бугојно, Јајце, Ливно и Сребреница 2, Тузла 22, Дрвар, Приједор, Зеница и Зворник 23, Бихаћ, Бијељина и Требиње 24, Бањалука и Сански Мост 25 и Мостар 26 степени.
Сутра у Босни и Херцеговини претежно облачно вријеме. У јутарњим сатима и дио пријеподнева очекује се киша или локални пљускови, а на врховима планина снијег.
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Током дана, постепени престанак падавина и смањење облачности.
Вјетар слаб до умјерен, на југу и југозападу повремено и појачан, сјеверни и сјевероисточни.
Јутарња температура од 6 до 12, на југу до 16, а дневна од 12 до 18, на југу до 22 степена.
У суботу у Босни прије подне умјерено до претежно облачно са маглом по котлинама, а у остатку дана се очекује смањење облачности.
У Херцеговини сунчано уз малу до умјерену облачност. Вјетар слаб до умјерен источни и сјевероисточни. Јутарња температура од 5 до 11, на југу до 15, а дневна од 14 до 20, на југу до 24 степена.
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У недјељу претежно сунчано. Прије подне по котлинама Босне и уз ријечне токове магла или ниска облачност. Вјетар слаб источни и сјевероисточни. Јутарња температура од 6 до 12, на југу до 15, а дневна од 18 до 24, на југу до 27 степени.
У понедјељак сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност. Прије подне по котлинама Босне и уз ријечне токове магла или ниска облачност.
Вјетар слаб источни и сјевероисточни. Јутарња температура од 6 до 12, на југу до 15, а дневна од 20 до 27 степени.
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