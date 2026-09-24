Потпуно расуло у СДС-у: Блануша иде на Вукановићеву трибину - Божовић као да и не постоји

Аутор:АТВ редакција
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Када помислите да расуло у СДС-у не може бити веће, увијек се појаве нове ствари које ту мисао оштро демантују.
Наиме, СДС-ов Љубиша Петровић, не подржава кандидата своје партије Маринка Божовића за члана Предсједништва и то више није ни вијест, али чини се да је расуло добило нову димензију. И сам предсједник странке Бранко Блануша ће доћи на трибину човјеку против које се његов кандидат такмичи.
Како је потврдио Небојша Вукановић, човјек који се, чини, ужива већу подршку СДС-овог кадра него њихов сам кандидат, предсједник СДС-а ће му доћи на завршну трибину.
"Бранко Блануша је предложио да са Љубишом Петровићем буде гост на нашој завршној трибини у Бијељини, коју смо заказали за уторак, 29.9. од 19:00 часова на Тргу у Бијељини, што сам наравно да задовољством прихватио и мислим да је то важна политичка порука, слоге и заједништва опозиције, сарадње Листе за правду и ред и већег дијела СДС-а, изузев сарајевске групе, коју чине Маринко Божовић и Дарко Бабаљ, осовина која годинама, због својих интереса, уништава СДС из ломи главу сваком предсједнику странке, од Младена Босића, Вукоте Говедарице, Мирка Шаровића до сада Бранка Блануше, кога гурају у смртоносни загрљај са Драшком Станивуковићем", навео је Вукановић.
Ако некоме није јасно, покушаћемо простије да објаснимо. Предсједник једне партије која има кандидата за одређену функцију иде на трибину кандидату друге партије (листе) који се кандидује за исту позицију.
Такође се поставља питање, да ли ће се Блануша обратити окупљеним и ако се обрати, да ли ће их позвати да гласају за Вукановића или за кандидата своје партије?
Ако узмемо у обзир све догађаје који су претходили и самој кандидатури Бранка Блануше за предсједника Републике Српске, поставља се питање да ли ће и сам Блануша гласати за СДС-ове кандидата, међу којима је и сам.
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