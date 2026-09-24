Župljanin: Institucije da pomognu otpuštenim pripadnicima Oružanih snaga BiH

Asocijacija patriota Republike Srpske pozvala je nadležne organe i institucije Srpske da pomognu pripadnicima Oružanih snaga BiH kojima je otkaz dao ministar odbrane u Savjetu ministara Zukan Helez.

Predsjednik Asocijacije patriota Slobodan Župljanin rekao je Srni da ne vjeruje da će na ovome ostati i da smatra da će Helez nastaviti da proganja sve one koji ne misle kao on, a posebno su na udaru pripadnici srpskog naroda.

Župljanin je pozvao srpske patriote da daju punu podršku pripadnicima srpskog naroda koji žive i rade u FBiH i žrtve su Helezovog terora, ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića i drugih.

"Helez ne posustaje u namjeri potpune razgradnje BiH i urušava i ono malo nade da je BiH moguća onakva kakva je ustanovljena Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH", naveo je on.

Naglasio je da Helez posljednjom odlukom o otpuštanju dva kadeta, koja su hvalila generala Ratka Mladića, uspješno urušava Oružane snage, koje ne mogu postojati bez sva tri konstitutivna naroda.

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Župljanin je podsjetio da ovako nešto ne čudi od Heleza, čiji su mandat obilježile brojne incidentne situacije.

Među njima je nabrojao krađu vojnog naoružanja iz vojnih objekata Oružanih snaga BiH, protivpravno otuđenje, uništenje, ilegalnu prodaju na crnom tržištu vojne opreme i naoružanja, zloupotrebu vjerskih prava i sloboda pripadnika Oružanih snaga, protivpravna kažnjavanja pripadnika srpskog naroda i protivpravno neprocesuiranje prestupnika iz reda bošnjačkog naroda, ratnohuškačku retoriku, prijetnju divizijama i korpusima, dronovima i haubicama.

(SRNA)