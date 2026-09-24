Pobjeda nad neprijateljem je najvažniji zadatak Rusije, izjavio je Dmitrij Medvedev, zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti i predsjednik stranke „Jedinstvena Rusija“.

Prema njegovim riječima, protivnici Rusije, kolektivni Zapad i klovnovi iz Kijeva, nisu se libili ničega u pokušajima da osujete izbore u Rusiji, sve do posljednjeg dana glasanja.

„Ruski građani ujedinili su se oko predsednika i partije, a protivnici Rusije pretrpjeli su poraz“, naglasio je zvaničnik.

Narod Rusije, uprkos napadima, nije se predao i dostojno je odgovorio kijevskom režimu, podržao je politiku svog predsednika, dodao je Medvedev.

Ovo je istorijski uspjeh, konstatovao je on, komentarišući uspjeh partije na izborima za Državnu dumu.

On je izlaznost na nedavnim izborima nazvao neviđenim i izjavio da „to mnogo vrijedi“.

„Očigledno je da je i nivo učešća birača bio neviđen do sada. To je gotovo 60 odsto birača, odnosno 62 miliona stanovnika naše zemlje. Povećanje izlaznosti je zabilježeno u svim regionima, na svim našim teritorijama. Samo po sebi, to takođe mnogo vrijedi“, rekao je Medvedev predsjedavajući zajedničkim sastankom Biroa Vrhovnog savjeta i Generalnog savjeta „Jedinstvene Rusije“.

Prema njegovim riječima, očekuje da će partija dobiti u Dumi 349 mandata.

Prethodno je Ela Pamfilova, predsednik Centralne izborne komisije Rusije, izvestila da je izlaznost na izborima za Državnu dumu 2026. godine premašila 59 odsto. Izlaznost na izborima 2016. godine bila je 47 odsto, a 2021. godine 51 odsto, prenosi Sputnjik.