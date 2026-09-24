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Šta će biti sa starim evrima kada novi dođu u opticaj? Evo da li ostajete bez njih

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24.09.2026 15:48

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Шта ће бити са старим еврима када нови дођу у оптицај? Ево да ли остајете без њих
Foto: Envato/AtlasComposer

Nove novčanice evra imaće poboljšane zaštitne elemente i biće pristupačnije i održivije, a njihovo postepeno puštanje u opticaj očekuje se početkom 2030-ih.

Skoro 10 miliona građana je širom Evrope učestvovalo u javnoj anketi Evropske centralne banke (ECB) i iznijelo mišljenje o budućem dizajnu novčanica evra.

Ukupno je u anketi učestvovalo 9,96 miliona ljudi.

"Ovaj nevjerovatan podatak potvrđuje da među Evropljanima vlada veliko interesovanje za buduće novčanice evra. Uključivanje građana u redizajniranje je važan korak u pripremi sljedeće serije novčanica", rekla je predsjednica ECB-a Kristin Lagard u saopštenju.

U anketi je učestvovalo 2,6 odsto stanovništva evrozone. Zabilježeno je veliko interesovanje u svim starosnim grupama, uključujući mlađe generacije, a dvije trećine ispitanika bilo je mlađe od 35 godina.

Kako bi rezultati ankete bili reprezentativni za stanovništvo evrozone, podaci će biti analizirani standardnim statističkim metodama.

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Anketa je sprovedena od 23. jula do 21. septembra 2026. godine, a cilj je bio da se prikupe mišljenja građana o deset predloga dizajna koji su ušli u uži izbor. Prijedlozi se zasnivaju na temama "Evropska kultura" i "Rijeke i ptice".

Zasebna anketa, koju je nezavisna istraživačka kompanija sprovela na reprezentativnom uzorku građana evrozone sa istim pitanjima, trenutno se privodi kraju.

Konačna odluka o dizajnu evra krajem godine

Pri donošenju odluke o konačnom dizajnu budućih novčanica evra, koja se očekuje krajem 2026. godine, Upravno veće ECB-a uzeće u obzir rezultate obe ankete, preporuke nezavisnog žirija konkursa za dizajn i tehničku procjenu.

ECB u ovoj fazi neće objaviti rezultate za pojedinačne predloge dizajna. Nakon donošenja odluke, objaviće detaljan izveštaj o anketama, sa povratnim informacijama o svakom prijedlogu i rezultatima iz različitih država.

Nakon odluke Upravnog vijeća, izabrano rešenje biće dodatno prilagođeno i dorađeno kako bi se na osnovu njega izradile stvarne novčanice.

Nove novčanice evra imaće poboljšane zaštitne elemente i biće pristupačnije i održivije. Njihovo postepeno puštanje u opticaj očekuje se početkom 2030-ih.

Postojeće novčanice evra i dalje će važiti i ostaće u opticaju zajedno sa novom serijom, prenosi Kamatica.

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