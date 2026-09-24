Prišao raku pa se šokirao kada je vidio šta drži u klještima

Video, navodno zabilježen na Floridi, izazvao je i brojne komentare zbog neobične scene, ali i sumnje pojedinih korisnika da li je snimak autentičan ili je napravljen uz pomoć vještačke inteligencije.

Na viralnom videu vidi se pas koji njuška po dvorištu, kada se iznenada pojavljuje rak sa predmetom nalik nožu u klještima.

Životinja pokušava da zamahuje sječivom prema psu, zbog čega njegov vlasnik odmah reaguje.

"Gdje si pronašla raka sa nožem?"

Eduardo Alvarez objavio je snimak uz komentar da je "na Floridi sve izmaklo kontroli". Kada je ugledao raka, priskočio je u pomoć svom ljubimcu Samer.

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"Samer, gdje si, dođavola, pronašla raka sa nožem?!“, uzviknuo je Alvarez.

Poslije nekoliko pokušaja uspio je da zgrabi neobičnog "napadača" i odnese ga u svoje dvorište.

Uz smijeh je raka nazvao "gangsterom", dok je psa upozorio da se ne kači sa njim.

Prema navodima iz priče, vjerovatno je riječ o plavom kopnenom raku, vrsti koja se može pronaći na Floridi i čiji raspon nogu može dostići oko 30 centimetara.

Snimak je veoma brzo postao viralan i pregledan je više od 20 miliona puta.

Dok su se mnogi korisnici šalili na račun neobičnog "naoružanog raka", drugi su pokušavali da utvrde da li je scena stvarna.

Pojedini komentatori izrazili su sumnju da je snimak generisan vještačkom inteligencijom. Ipak, sličan slučaj zabilježen je i ranije. Tokom kampovanja u Japanu 2022. godine snimljen je džinovski kokosov rak kako u klještima drži kuhinjski nož.

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Zbog toga je neobičan snimak ponovo otvorio pitanje: da li je "rak gangster" zaista pronašao nož ili je u pitanju još jedan viralni AI video?

(Alo)