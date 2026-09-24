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Ovih pet horoskopskih parova se teško usklađuju u ljubavi

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24.09.2026 15:09

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Хороскоп
Foto: Pixabay/Maklay62

Iako se za neke horoskopske znakove smatra da se prirodno nadopunjuju, postoje i kombinacije koje prema astrološkim tumačenjima mogu donijeti više nesuglasica.

Različite potrebe, način komunikacije i pogled na odnose mogu biti izvor napetosti, posebno kada partneri teško pronalaze kompromis.

Ovan i Rak

Ovan je direktan, spontan i voli brzo d‌jelovati, dok Rak često traži više emocionalne sigurnosti i vremena za donošenje odluka.

Zbog tih razlika Ovan može Raku d‌jelovati previše naglo, a Rak Ovnu preosjetljivo. Ako ne pronađu zajednički ritam, nesporazumi se mogu lako gomilati.

Blizanci i Škorpija

Blizanci vole razgovor, promjene i raznolikost, dok Škorpiji često više odgovaraju dubina, intenzitet i osjećaj povjerenja.

Blizancima Škorpija može d‌jelovati previše ozbiljno ili posesivno, dok Škorpija može imati utisak da su Blizanci nedovoljno posvećeni odnosu, prenosi Indeks.

Lav i Jarac

Lav često uživa u spontanosti, pažnji i izražavanju emocija, dok Jarac više cijeni planiranje, stabilnost i konkretne ciljeve. Njihove različite životne prioritete nije uvijek lako uskladiti. Problem se može pojaviti i kada oboje žele imati glavnu riječ.

D‌jevica i Strijelac

D‌jevica voli red, organizaciju i promišljanje detalja, dok Strijelac više cijeni slobodu, spontanost i nova iskustva. D‌jevici Strijelac može d‌jelovati nepredvidivo, dok Strijelac može imati osjećaj da ga D‌jevica previše ograničava.

Bik i Vodolija

Bik najčešće traži stabilnost i poznatu rutinu, dok Vodolija cijeni promjene, nezavisnost i slobodu. Upravo zbog toga mogu imati različita očekivanja od svakodnevnog života i odnosa. Kompromis može biti ključan kako bi njihove razlike postale prednost, a ne izvor sukoba.

Razlike nisu presuda

Astrološka kompatibilnost može biti zanimljiv način za razmišljanje o razlikama među partnerima, ali ne određuje hoće li odnos uspjeti. Čak i kombinacije koje se smatraju manje kompatibilnim mogu imati kvalitetan odnos ako postoji međusobno poštovanje, otvorena komunikacija i spremnost na kompromis. Osim sunčevog znaka, astrološka tumačenja često uzimaju u obzir i druge elemente natalne karte.

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Napomena: Horoskop je zasnovan na astrološkim tumačenjima trenutnih položaja Sunca, Mjeseca i planeta. Astrologija nije naučno potvrđena metoda predviđanja i služi prvenstveno za zabavu i ličnu refleksiju.

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