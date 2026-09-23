'Samo ću da pogledam' Evo zašto trčimo u šoping kada smo neraspoloženi

Postoji ona dobro poznata situacija: dan nije krenuo kako treba, raspoloženje je loše, a onda sasvim slučajno otvorimo omiljenu prodavnicu ili aplikaciju za kupovinu.

„Samo ću da pogledam“, kažemo sebi, da bismo nekoliko minuta kasnije već zamišljali kako nam nova haljina, patike ili jakna savršeno stoje.

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Kupovina tada nije samo potraga za garderobom — ona može postati način da nakratko skrenemo misli sa onoga što nas muči.

Nova stvar donosi osjećaj promjene, uzbuđenja i mogućnosti da makar na kratko prekinemo monotoniju lošeg dana.

Jedan dio priče krije se u sistemu nagrađivanja našeg mozga. Već samo iščekivanje nečega što želimo može biti prijatno, dok pronalaženje „savršene“ stvari i odluka da je kupimo dodatno pojačavaju osjećaj zadovoljstva.

Zato ponekad nije presudan trenutak kada obučemo novu odjeću, već čitav proces — traženje, biranje, zamišljanje kako ćemo izgledati i konačno donošenje odluke. Upravo zbog toga impulsivna kupovina može da djeluje kao mala nagrada poslije stresnog dana.

Tu je i osjećaj kontrole. Kada nam se čini da ne možemo da utičemo na posao, odnose sa drugim ljudima ili probleme koji su se nagomilali, mnogo je jednostavnije odlučiti: „Ovu suknju ću kupiti.“

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To je mala odluka nad kojom imamo potpunu kontrolu. Nova garderoba pritom može da stvori osjećaj da nešto mijenjamo, čak i kada se stvarni problem zbog kojeg smo neraspoloženi nije promijenio. Drugim riječima, promjena spolja ponekad nam daje privremeni utisak promjene iznutra.

Moda ima još jednu moćnu ulogu — omogućava nam da eksperimentišemo sa sopstvenim identitetom. Kada kupimo nešto što inače ne bismo nosili, možemo imati osjećaj da otvaramo novo poglavlje: bićemo elegantniji, smjeliji, ženstveniji, ozbiljniji ili jednostavno drugačiji.

Zato se iza kupovine ponekad ne krije želja za komadom garderobe, već želja za osjećajem koji mislimo da će nam taj komad donijeti. Problem nastaje kada od odjeće očekujemo da riješi emociju koju zapravo ne može da riješi.

Zato sljedeći put kada uhvatimo sebe kako tokom lošeg dana pregledamo desetine novih komada, možda vrijedi zastati i postaviti jednostavno pitanje: „Da li mi se zaista sviđa ovo što kupujem ili samo želim da se trenutno osjećam bolje?“

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Nema ničeg lošeg u tome da sebe počastimo nečim lijepim, ali važno je prepoznati razliku između promišljenog zadovoljstva i pokušaja da kupovinom pobjegnemo od neprijatnog osjećaja. Nova garderoba može da popravi dan — ali ne mora svaki loš dan da zahtijeva novu garderobu.

(Pink)