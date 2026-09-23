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Baba Vanga im je predvidjela bogatstvo: Pet znakova ulaze u zlatan finansijski period

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23.09.2026 08:31

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Foto: pexels/Willfried Wende

Baba Vanga je predvidela da bi pet horoskopskih znakova moglo bi da ima posebno povoljan finansijski period u 2027. godini. Prema poznatoj proročici riječ je o Bikovima, Lavovima, Škorpijama, Jarčevima i Vodolijama.

Njih očekuju nove poslovne prilike, dodatni izvori prihoda i mogućnost da napokon naplate trud koji su ulagali prethodnih godina. Baba Vanga je predvidjela da oni ulaze u zlatni period, a novac će im stizati kada se najmanje nadaju.

Bik

Bikovima bi 2027. godina mogla da donese finansijski pomak kojem su se dugo nadali. Promena posla, dodatni izvor zarade ili poslovna odluka koja na prvi pogled djeluje rizično mogli bi značajno da poprave njihovu situaciju.

Najveća prilika mogla bi da se pojavi onda kada budu spremni da izađu iz zone komfora.

Lav

Lavove bi tokom 2027. godine mogla da prati snažna poslovna energija. Njihova ambicija i trud mogli bi konačno da donesu konkretnu finansijsku korist.

Posebno se izdvajaju oni koji rade samostalno, vode sopstveni posao ili razmišljaju o velikom profesionalnom koraku. Jedna prilika mogla bi da im promjeni planove za budućnost.

Škorpija

Škorpijama bi 2027. mogla da donese neočekivane finansijske preokrete. Nova poslovna ponuda, zanimljiva saradnja ili prihod iz izvora na koji nisu računali mogli bi da im omoguće da ostvare nešto što su dugo odlagali. Važno će biti da na vreme prepoznaju dobru priliku i iskoriste je.

Jarac

Jarčevi bi mogli da konačno vide rezultate dugogodišnjeg rada. Njihova upornost, disciplina i strpljenje mogli bi da se pretvore u konkretnu finansijsku dobit. Napredovanje, bolje plaćen posao ili uspeh privatnog projekta mogli bi da im donesu veću sigurnost i mirniji period.

Vodolija

Vodolije bi mogle da dožive jedno od najvećih iznenađenja. Ideja koju drugi možda nisu shvatali ozbiljno mogla bi da se pokaže kao veoma isplativa. Za neke će to biti promjena karijere, za druge novi posao, dok bi treći mogli da pokrenu projekat sasvim slučajno i upravo u njemu pronađu novu priliku za zaradu.

Ukoliko se ovakva astrološka predviđanja ostvare, 2027. godina mogla bi da bude period velikih promjena za ovih pet znakova. Posao, novac i nove prilike mogli bi da ih navedu da potpuno drugačije gledaju na svoju finansijsku budućnost.

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Tagovi :

Horoskop

novac

Baba Vanga

Horoskopski znakovi

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