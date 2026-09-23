Dnevni horoskop za 23. septembar: Bikovi pred tačkom pucanja, Vage spremne da šarmiraju

OVAN

Energičniji ste nego inače. Budite spremni na kompromise svake vrste. Dosta toga će vas danas lako izbacivati iz takta, pa su prisutni nervoza, preterivanje i zahtevnost u odnosu sa drugima. Tenzija između vas i partnera.

BIK

U odnosu sa kolegama i na poslu teren je otvoren za povremene tenzije. Moguće su glavobolje, čak i migrenozni napadi kod nekih od vas. U odnosu sa voljenom osobom ne budite naporni i tvrdoglavi, čak iako smatrate da ste u potpunosti u pravu.

BLIZANCI

U poslovnom dijelu pokušaji da svima udovoljite i da im idete „niz dlaku“ vrlo brzo će vas umoriti kad shvatite da ne postižete ništa konkretnije. Okrenite se svojim prioritetima. Mogućnost za avanturu ili seksualnu aferu je otvorena.

RAK

Obratite pažnju danas na odnos sa emotivnim partnerom i budite spremni na kompromisna rješenja. U poslovnom segmentu moraćete da promenite neke svoje planove i da se prilagodite drugima, što će vam teško pasti.

LAV

Danas su mogući nesporazumi i razmimoilaženje sa ljudima sa kojima dolazite u kontakt.

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Moguće je i da ćete potrošiti mnogo više nego što ste planirali. Sa voljenom osobom težak odnos u toku dana. Svadljivi ste i nervozni i sve vas pogađa.

DJEVICA

Dosta toga vam u poslovnom segmentu neće ići na ruku, a moguće je i da ćete morati da platite neki trošak ili obavezu koju uopšte niste planirali. Emotivnom partneru je potrebna podrška, a vi niste u nekom raspoloženju.

VAGA

Dosta promenljivo raspoloženje tokom cijelog dana, biće potrebno dosta kompromisa da biste ostvarili zadovoljavajuće dogovore sa poslovnim partnerima i saradnicima. I sa emotivnim partnerom potrebno je primeniti diplomatiju i šarm.

ŠKORPIJA

Mogućnosti da danas otkrijete nekoga ko vam radi iza leđa, ali i da saznate neke neprijatne istine o osobi koju smatrate prijateljem. Emotivno danas ipak može biti lijepih trenutaka, jer ste partner i vi potrebni jedno drugom.

STRIJELAC

Pred vama se otvara mogućnost da vam neko priskoči u pomoć baš onda kada vam je potreban, ali i da dobijete jedno jako obećanje vezano za posao. Sad, da li će biti ispunjeno ili ne - to je već pitanje... Emotivno - izuzetno naglašene strasti.

JARAC

Danas se nećete osjećati loše u poslovnim kontaktima - uspevate da pronađete zajednički jezik sa svima, pa čak i sa šefovima koji su malo „neurozni“. Mogući su neki troškovi vezani za kuću ili članove porodice. Malo vremena za susret sa voljenom osobom.

VODOLIJA

Danas će vam koncentracija definitivno biti jako slaba i nećete moći da ostvarite ono što ste namjeravali u poslovnom segmentu. Loša komunikacija sa drugima, pa i sa emotivnim partnerom ili simpatijom. Suviše ste napeti i lako prasnete bez pravog razloga.

RIBE

Tokom ovog dana malo je razumijevanja sa poslovnim saradnicima, a moguće je da će vas očekivati i troškovi ili plaćanja na koja ste zaboravili ili niste računali. Nemate vremena za emotivnog partnera, jer će vas sve ono vezano za posao u potpunosti zaokupiti.

(telegraf)