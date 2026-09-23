U Evropu avionima stigla malarija

U Frankfurtu je od malarije preminula i treća osoba, nakon čega je gradska zdravstvena služba u četvrti Švanhajm podijelila 5.000 letaka. Stanovnici su putem njih informisani o simptomima ove tropske bolesti, prvenstveno o povišenoj temperaturi i drhtavici. Zdravstvena služba savjetuje i zaštitu mrežama na prozorima, sprejevima protiv komaraca i odjećom dugih rukava.

Posljednja žrtva preminula je 17. septembra. Dva dana ranije, 15. septembra, prijavljena su dva slučaja zaraze u Švanhajmu, četvrti koja se nalazi oko pet kilometara od aerodroma, a jedan od tih pacijenata naknadno je preminuo. Niko od njih nije boravio u područjima u kojima je malarija uobičajena, niti je bio zaposlen na aerodromu, prenosi njemački „Frankfurter rundšau“ (Frankfurter Rundschau).

Tim slučajevima prethodila je zaraza šestoro zaposlenih na aerodromu u julu, od kojih je dvoje preminulo.

Prema „Bildu“ (Bild), nadležne službe pretpostavljaju da je bolest u Švanhajmu prenio zaraženi komarac koji je u Frankfurt stigao avionom. Iako frankfurtska zdravstvena služba trenutno procjenjuje da je rizik od novih zaraza nizak, mogućnost pojave novih slučajeva nije isključena.

Simptomi se mogu pojaviti tek nakon nekoliko sedmica

Malariju prenose zaraženi komarci, a od uboda do pojave prvih simptoma najčešće može proći između sedam i 30 dana, u zavisnosti od uzročnika, a ponekad i duže. Osim povišene temperature i drhtavice, simptomi mogu uključivati glavobolju, bolove u zglobovima i izraženu slabost.

Zdravstvene službe naglašavaju važnost ranog prepoznavanja bolesti, jer pravovremena dijagnoza znatno povećava izglede za uspješno liječenje.

Pojašnjenje visoke smrtnosti

Jedan zaposleni u zdravstvenoj službi pojasnio je visoku stopu smrtnosti. Naveo je da se u Njemačkoj, za razliku od Afrike, kod povišene temperature obično ne posumnja odmah na malariju.

Taj problem, dodao je, posebno je izražen kod takozvane „aerodromske malarije“, koja se javlja kod osoba koje nisu putovale u rizična područja niti rade na aerodromu.

Odgovor aerodroma i Lufthanze

Iz kompanije Fraport (Fraport), koja upravlja frankfurtskim aerodromom, saopštili su da su svi zaposleni od avgusta detaljno informisani o situaciji. Savjetovano im je da u slučaju simptoma, poput povišene temperature, iznenadne glavobolje i bolova u zglobovima, odmah potraže ljekarsku pomoć.

Iz kompanije poručuju da njihove medicinske službe pažljivo prate situaciju i da su u stalnom kontaktu sa gradskim vlastima. U okolini aerodroma postavljene su i zamke za komarce, a ulovljeni insekti šalju se na analizu u Institut za tropsku medicinu u Antverpenu radi utvrđivanja njihove vrste i porijekla.

Portparol Lufthanze (Lufthansa) izjavio je da kompanija trenutno ne sprovodi ciljano zaprašivanje kabina aviona insekticidima. Pojasnio je da za takozvanu dezinsekciju „nema izričitih uputstava njemačkih vlasti“.

Stanovnici Švanhajma zasad bez većeg straha

„Bild“ je razgovarao i sa stanovnicima Švanhajma, gdje su posljednji slučajevi izazvali veliko interesovanje. Sagovornici lista uglavnom kažu da nisu zabrinuti, iako se o malariji posljednjih dana intenzivno razgovara.

Frizerka Esra Serbest rekla je da su stanovnici čuli za slučajeve i da se o njima razgovara u naselju i sa klijentima. Dodala je da među ljudima ipak ne primjećuje strah, jer se malarija, ako se dovoljno rano prepozna, može uspješno liječiti.

Zdravstvena služba grada Frankfurta za sve dodatne informacije otvorila je telefonsku liniju za građane na broju 069/212-30030.

(Indeks)