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Poznat identitet Srbina koji je stradao na Oktoberfestu

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23.09.2026 07:38

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Познат идентитет Србина који је страдао на Октоберфесту
Foto: Youtube/Focus online

Državljanin Srbije Aleksandar S. (52) stradao je u ponedjeljak uveče na Oktoberfestu kada ga je povrijedila jedna od atrakcija u zabavnom parku.

Aleksandar je radio kao obezbjeđenje kod atrakcije „Hangover“, tornju za slobodan pad visokom oko 90 metara. Državljanin Srbije se, iz još neutvrđenih razloga, našao u blizini gondole u trenutku dok je atrakcija bila u funkciji. Vjeruje se da ga je gondola zakačila i nanijela mu teške povrede, kojima je ubrzo podlegao u bolnici.

Nesreća se dogodila nešto prije 22 časa, navodno tokom posljednje vožnje pred zatvaranje.

Na lice mjesta brzo su stigle ekipe Hitne pomoći koje su uspjele da reanimiraju Aleksandra i prebace ga u bolnicu. Nažalost, povrede su bile toliko teške. Ljekari nisu ništa mogli da učine da ga spasu.

Nakon tragedije oglasila se porodica vlasnika zabavne atrakcije. U saopštenju navode da su u šoku i užasnuti zbog nesreće.

U saopštenju za javnost navodi se da porodica blisko sarađuje sa policijom i javnim tužilaštvom kako bi se razjasnilo kako je moglo doći do „ovog incidenta – nezabilježenog za porodicu koja se bavi ovim poslom“ – i kakve bi posljedice, ukoliko ih uopšte bude, trebalo da uslijede.

Dirk Mec, portparol porodice Šnajder, koja vodi posao, izjavio je da su svi članovi tima šokirani i zgroženi, prenosi Telegraf.

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Tagovi :

Oktoberfest

tragedija

nesreća

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