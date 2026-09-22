Logo

Srbin poginuo na Oktoberfestu: Zgnječila ga mašina u zabavnom parku

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
22.09.2026 07:19

Komentari:

0
Тањири у шатору за пиво припремају се за отварање 191. фестивала пива Октоберфест у Минхену, у Њемачкој, у суботу, 19. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Muškarac iz Srbije stradao je na Oktoberfestu u Njemačkoj kada ga je zgnječila jedna od mašina u zabavnom parku!

Nesreća se dogodila sinoć, nešto prije 22 časa.

Prema navodima, Srbin, koji je radio kao radnik obezbjeđenja, zadobio je po život opasne povrede u zabavnom parku kada ga je zgnječila jedna od atrakcija. Prema navodima policije, državljanin Srbije, star 52 godine, reanimiran je na licu mjesta i potom prebačen u bolnicu u Minhenu, gdje je izgubio bitku za život.

Nesreća se dogodila na atrakciji „Hengover“, tornju za slobodan pad visokom oko 80 metara. Nastradali je bio radnik obezbjeđenja.

Preliminarni podaci ukazuju na to da se nalazio na mjestu gdje mu nije bilo dozvoljeno da bude. Tu ga je, po svemu sudeći, udarila i priklještila gondola dok je velikom brzinom padala naniže s putnicima.

Prostor oko „Hengovera“ je blokiran zbog velike intervencije hitnih službi. Tim za krizne intervencije pružio je podršku očevicima, a kriminalistička policija sprovodi istragu, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Oktoberfest

Njemačka

tragedija

nesreća

Komentari (0)

Više iz rubrike

Тимови за хитне интервенције помажу становницима током јаких поплава у Буенос Ајресу, у Аргентини.

Svijet

„Ulazimo u nepoznato“: Dolazi najjači El Ninjo u posljednjih hiljadu godina

3 h

0
Патролни чамац Емирата, други с десна, налази се близу танкера усидреног у Оманском заливу близу Ормуског мореуза, гледано са приобалног пута близу Хор Факана, Уједињени Арапски Емирати, петак, 1. мај 2026

Svijet

Teheran spreman za „neprijateljsku agresiju“, Vašington steže obruč sankcijama

3 h

0
Расуло у Мерцовим редовима након дебакла: Пљуште оставке у странци, клима ли се столица и канцелару?

Svijet

Rasulo u Mercovim redovima nakon debakla: Pljušte ostavke u stranci, klima li se stolica i kancelaru?

3 h

0
Америчка застава вијори се на сјеверном травњаку Бијеле куће у понедјељак, 21. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Bijela kuća pokrenula Tramp TV

3 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

48

Ruska ambasada donirala opremu Osnovnoj Školi "Pale"

10

39

"Lebron je marketinška mašina, ali uništava sve oko sebe"

10

26

Ljuba Aličić oštro o estradi: Danas niko ne zna da pjeva, bitno je da se skidaju gole

10

22

Bolji sluh za kvalitetniji život: Savremena rješenja dostupna i u BiH

10

12

Sa puškom došao u školu i otvorio vatru: Prvi snimci napadača iz Turske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima