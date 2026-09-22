Srbin poginuo na Oktoberfestu: Zgnječila ga mašina u zabavnom parku

Muškarac iz Srbije stradao je na Oktoberfestu u Njemačkoj kada ga je zgnječila jedna od mašina u zabavnom parku!

Nesreća se dogodila sinoć, nešto prije 22 časa.

Prema navodima, Srbin, koji je radio kao radnik obezbjeđenja, zadobio je po život opasne povrede u zabavnom parku kada ga je zgnječila jedna od atrakcija. Prema navodima policije, državljanin Srbije, star 52 godine, reanimiran je na licu mjesta i potom prebačen u bolnicu u Minhenu, gdje je izgubio bitku za život.

Nesreća se dogodila na atrakciji „Hengover“, tornju za slobodan pad visokom oko 80 metara. Nastradali je bio radnik obezbjeđenja.

Preliminarni podaci ukazuju na to da se nalazio na mjestu gdje mu nije bilo dozvoljeno da bude. Tu ga je, po svemu sudeći, udarila i priklještila gondola dok je velikom brzinom padala naniže s putnicima.

Prostor oko „Hengovera“ je blokiran zbog velike intervencije hitnih službi. Tim za krizne intervencije pružio je podršku očevicima, a kriminalistička policija sprovodi istragu, prenosi Telegraf.