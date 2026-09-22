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Pokušao da odbrani majku: Dječak (7) nožem ubio tetku

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22.09.2026 07:45

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Покушао да одбрани мајку: Дјечак (7) ножем убио тетку
Foto: Envato/travelarium

Sedmogodišnji dječak je nožem ubio svoju 49-godišnju tetku tokom porodične svađe u Sen Mor de Foseu, blizu Pariza. Prema prvim policijskim informacijama, dječak se umješao u sukob kako bi odbranio majku, javlja BFMTV .

Incident se dogodio u noći između četvrtka i petka, 17. i 18. septembra. Policija je pozvana oko 4:30 ujutru zbog žene koja je pronađena na ulici sa ubodnom ranom na vratu. Uprkos dolasku hitne pomoći, 49-godišnjakinja je ubrzo preminula.

Prema početnim rezultatima istrage, svemu je prethodila svađa između žrtve i njene 34-godišnje sestre, majke sedmogodišnjaka. Svađa je izbila ubrzo poslije četiri sata ujutru u kući 34-godišnjakinje, a istražitelji kažu da je motiv bio trivijalan.

Dječak je pokušao da interveniše tokom sukoba kako bi odbranio majku i, prema do sada prikupljenim informacijama, ubo je tetku u vrat. Ove okolnosti tek treba da potvrdi dalja istraga.

Ranjena žena istrčava na ulicu

Nakon što je povređena, 49-godišnjakinja je istrčala na ulicu, dozivajući pomoć. Nekoliko ljudi je pokušalo da joj pomogne, uključujući komšinicu, medicinsku sestru i dva vozača, pa je pozvana policija. Kada su policajci stigli, zatekli su potresenog sedmogodišnjeg dječaka i njegovu majku. Oboje su prevezeni u bolnicu.

Zbog dječakovih godina, generalno nije moguće pokrenuti krivični postupak protiv njega. Prema francuskom zakonu, djeca mlađa od 13 godina se smatraju nesposobnim da u potpunosti shvate posljedice svojih postupaka. Tužilaštvo u Kreteju odbilo je da komentariše slučaj, prenosi Indeks.

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Francuska

Ubistvo

Dječak

napad nožem

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