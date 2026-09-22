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Rusi izveli žestoke udare: Evo šta je sve pogođeno u Ukrajini

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22.09.2026 07:58

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Министарство одбране Русије објавило је снимке удара ФАБ-500 и ФАБ-1500 по положајима Оружаних снага Украјине.
Foto: X / Sputnik

Kao rezultat masovnog udara preciznim oružjem sa kopna, mora i vazduha i bespilotnim letjelicama, ruske snage su tokom noći pogodile niz vojno-industrijskih ciljeva širom Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

"Pogodile su preduzeća u metalurškoj i hemijskoj industriji, sektoru goriva i energetike i vojno-industrijskom kompleksu, objekte ukrajinske lučke infrastrukture u Kijevskoj, Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj i Odeskoj oblasti, kao i brodove koji se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine", navodi se u saopštenju.

Ranije danas, Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da je ruska PVO tokom noći oborila 297 ukrajinskih dronova nad ruskim regionima.

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Rusija

Ukrajina

Ruska vojna operacija 2026

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