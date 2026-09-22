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Procurili detalji sporazuma o Grenlandu: SAD dobija dvije nove vojne baze

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22.09.2026 08:30

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Гренланд
Foto: Tanjug/AP/Evgeniy Maloletka

Sjedinjene Američke Države planiraju ponovo uspostaviti vojnu bazu iz perioda Hladnog rata na jugu Grenlanda i otvoriti još jednu na istočnoj obali, koju sada koristi danska patrola sa psima za vuču saonica, u okviru sporazuma koji će u utorak biti potpisan s Danskom i Grenlandom, piše Rojters.

Riječ je o lokacijama Narsarsuak, čije se stanovništvo smanjilo na svega nekoliko desetina ljudi otkako su SAD pedesetih godina zatvorile svoju vojnu bazu Blui Vest 1, i Mestersvig, vojnoj ispostavi koju koristi Sirijus patrola sa psima za vuču saonica, jedinica danskih specijalnih snaga.

Očekuje se da će Danska, Grenland i SAD novi sporazum potpisati tokom zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Tekst sporazuma nije objavljen, a njegovi detalji neće biti konačni sve dok ne bude potpisan.

Danska navodi da sporazum stavlja bezbjednost Arktika pod okrilje NATO-a, vojnog odbrambenog saveza, umjesto da ona bude isključivo u nadležnosti SAD i Danske.

Sporazum dolazi nakon višemjesečnog pritiska američkog predsjednika Donalda Trampa, koji već dugo govori da želi da SAD kontrolišu Grenland te je u nekoliko navrata odbio isključiti mogućnost upotrebe vojne ili ekonomske sile kako bi preuzeo ovu poluautonomnu dansku teritoriju.

Trampove prijetnje, koje su kulminirale u januaru, izazvale su diplomatsku krizu unutar NATO-a i navele Dansku i Grenland da počnu pregovore s Vašingtonom s ciljem ublažavanja pritiska.

Tokom Hladnog rata SAD su imale 17 vojnih instalacija i više od 10.000 pripadnika vojske na Grenlandu. Danas je tamo ostala samo svemirska baza Pitufik, u kojoj se nalazi oko 150 američkih vojnika.

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