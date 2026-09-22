Toplotna kupola krajem septembra donosi novo zatopljenje, zahvatiće i BiH

Veliki toplotni talas zahvatiće krajem septembra veliki dio Evrope, a neuobičajeno visoke temperature mogle bi se zadržati i početkom oktobra. Prema prognozi Sevir veder Juropa, nad kontinentom će se razviti snažno područje visokog vazdušnog pritiska koje će sa Sredozemlja i iz sjeverne Afrike povlačiti veoma topao vazduh prema sjeveru.

U dijelovima zapadne, srednje i sjeverne Evrope temperatura vazduha na visini biće od osam do 12 stepeni viša od prosjeka za ovo doba godine. Pri tlu će temperature u mnogim područjima prelaziti 25 stepeni, a ponegdje i 30 stepeni, što je veoma neuobičajeno za kraj septembra i početak oktobra.

Takav vremenski obrazac često se naziva toplotnom kupolom. Riječ je o velikom i dugotrajnom području visokog vazdušnog pritiska koje zadržava topao vazduh nad istim područjem. Vazduh se spušta prema tlu, dodatno zagrijava i otežava nastanak oblaka, pa visoke temperature mogu trajati danima, a ponekad i sedmicama.

Toplotni talas trebalo bi postepeno da se širi preko kontinenta do kraja septembra, a stabilno i suvo vrijeme moglo bi se nastaviti i početkom oktobra. Za jug Evrope i Balkan topliji vazduh očekuje se od subote i početkom sljedeće sedmice.

Temperature bi u sjevernoj Italiji i središnjem dijelu Balkana trebalo da dostižu između 28 i 30 stepeni. Zatopljenje će zahvatiti i BiH. Prema kartama, naredne sedmice u BiH se očekuju temperature do 26 stepeni.

Do utorka, 29. septembra, dodatno će zatopliti, pa će se temperature u dijelovima zemlje penjati do oko 27 stepeni. Najizraženije odstupanje od uobičajenih temperatura očekuje se nad Padskom nizijom i Toskanom u Italiji, sjevernim i središnjim dijelom Balkana, te Grčkom.

Vrućine na Pirinejskom poluostrvu

Najveća vrućina tokom ove sedmice očekuje se na Pirinejskom poluostrvu. U središnjoj i južnoj Španiji i Portugalu temperature će prelaziti 35 stepeni, a od četvrtka do subote ponegdje bi se mogle približiti 40 stepeni.

Veoma toplo biće i u Francuskoj. U središnjem dijelu zemlje očekuju se temperature oko 35 stepeni, dok bi na jugu mogle dostići približno 36 stepeni. Na sjeveru Francuske i u zemljama Beneluksa tokom vikenda očekuje se oko 30 stepeni.

Topao vazduh zatim će se širiti prema Njemačkoj, Poljskoj i baltičkim zemljama. U zapadnoj, središnjoj i sjevernoj Njemačkoj temperature bi od nedjelje do početka sljedeće sedmice mogle dostizati između 27 i 29 stepeni, a ponegdje se približiti 30.

Obilna kiša na zapadu i sjeverozapadu Evrope

U Engleskoj će zatopljenje biti kraće, uz temperature uglavnom između 25 i 28 stepeni. U Irskoj i Škotskoj biće znatno svježije, s temperaturama uglavnom oko 15 stepeni.

Dok će veliki dio kontinenta biti pod uticajem toplog i suvog vazduha, zapad Irske, Škotsku i jugozapad Norveške očekuje veoma vlažan vazduh s Atlantika. Do početka oktobra tamo bi lokalno moglo pasti više od 150 milimetara kiše.

Prognoze pokazuju da bi se toplo razdoblje moglo nastaviti i početkom oktobra. Tada bi se područje visokog vazdušnog pritiska dodatno proširilo prema sjeveru i istoku Evrope, a najveća odstupanja od uobičajenih temperatura mogla bi se pojaviti u Švedskoj i Finskoj.

(Indeks)