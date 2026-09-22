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Počelo suđenje za ubistvo manekenke čija je lobanja pronađena u loncu za supu

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22.09.2026 09:34

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Чекић, судница
Foto: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels

Suđenje bivšem mužu influenserke i modela Ebi Čoj, njegovom bratu i njegovom ocu, počelo je zbog njenog ubistva, koje je šokiralo grad prije tri godine. Dijelovi tijela dvadesetosmogodišnjakinje pronađeni su u februaru 2023. godine u kući u okrugu Tai Po.

Trojica muškaraca optužena su za ubistvo Čoi 21. februara 2023. godine i za sprječavanje zakonitog sahranjivanja njenog tijela. Ukoliko budu osuđeni za ubistvo, suočavaju se sa obaveznim doživotnim zatvorskim kaznama.

Suđenje je počelo juče u Visokom sudu u Hong Kongu i očekuje se da će trajati najmanje 45 dana. Prvog dana, sud se bavio preliminarnim pravnim pitanjima, a porota još nije bila izabrana. Uvodna riječ tužilaštva očekuje se kasnije ove nedjelje.

Nestala je, a dijelovi tijela su pronađeni

Čoi je nestala 21. februara 2023. Tri dana kasnije, policija je pronašla dijelove njenog tijela u seoskoj kući u Lung Mej Cuenu, Tai Po.

Tijelo je raskomadano, a ostaci su čuvani u frižideru, dok je lobanja pronađena u velikom loncu za supu.

Policija je u kući pronašla i motornu testeru, mašinu za sječenje mesa i odjeću. Potraga za dodatnim dokazima proširena je na deponiju, gdje su policajci pretražili velike količine smeća.

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Njen bivši muž, njegov brat i otac uhapšeni su ubrzo nakon što su pronađeni posmrtni ostaci.

Čoj je imala četvoro djece, od kojih je dvoje bilo sa bivšim mužem. Sud je zabranio objavljivanje informacija koje bi mogle otkriti identitet njene djece.

Slučaj je privukao ogromnu pažnju

Ubistvo je izazvalo široko interesovanje u Hong Kongu, gradu sa relativno niskom stopom ubistava. Oko stotinu ljudi se pojavilo juče u zgradi suda ili u dodatnim prostorijama postavljenim za praćenje ročišta.

Čoj je bila dobro poznata u modnim i poslovnim krugovima Hong Konga. Pojavila se na Nedjelji mode u Parizu i na revijama velikih modnih kuća, a bila je i na naslovnoj strani časopisa L'Officiel Monaco. Takođe se bavila dobrobiti životinja, suosnivajući organizaciju za pomoć napuštenim i povređenim životinjama.

Očekuje se da će detalji o tome šta tužilaštvo smatra motivom ubistva biti predstavljeni tokom suđenja.

Čojina bivša svekrva nije optužena za ubistvo. U odvojenom suđenju prošle godine, proglašena je krivom za ometanje policijske istrage zbog pokušaja da pomogne sinu da izbjegne policiju, prenosi Indeks.

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