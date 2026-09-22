Logo

Prvi snimci sa nesreće na Oktobarfestu: Srbin poginuo na užasan način

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
22.09.2026 09:29

Komentari:

0
Први снимци са несреће на Октобарфесту: Србин погинуо на ужасан начин
Foto: Youtube/Focus online

Muškarac iz Srbije stradao je na Oktoberfestu u Njemačkoj kada ga je zgnječila jedna od mašina u zabavnom parku.

Nesreća se dogodila sinoć, nešto prije 22 sata.

Nesreća se dogodila na atrakciji "Hengover" (Hangover), tornju za slobodan pad visokom oko 80 metara. Nastradali je bio radnik obezbjeđenja.

Prema navodima, državljanin Srbije koji je radio kao radnik obezbjeđenja zadobio je po život opasne povrede u zabavnom parku kada ga je zgnječila jedna od atrakcija. Prema navodima policije, državljanin Srbije, star 52 godine, reanimiran je na licu mesta i potom prebačen u bolnicu u Minhenu, gde je izgubio bitku za život, javio je Telegraf.

Prostor oko "Hangovera" je blokiran zbog velike intervencije hitnih službi. Tim za krizne intervencije pružio je podršku očevicima, a kriminalistička policija sprovodi istragu.

Preliminarni podaci ukazuju na to da se nalazio na mjestu gdje mu nije bilo dozvoljeno da bude. Tu ga je, po svemu sudeći, udarila i priklještila gondola dok je velikom brzinom padala naniže sa putnicima.

Podijeli:

Tagovi :

nesreća

pogibija

oktobarfest

Komentari (0)

Više iz rubrike

На фотографији коју је у суботу, 22. августа 2026. године, објавила прес-служба 93. одвојене механизоване бригаде „Холодни Јар“ Оружаних снага Украјине, украјински војници ходају улицом у граду Дружкивка на линији фронта, у Доњецкој области, Украјина.

Svijet

Ruska vojska opkolila jedno od glavnih ukrajinskih uporišta

1 h

0
Напад на школу у Турској: Један ученик погинуо, четворо рањено

Svijet

Napad na školu u Turskoj: Jedan učenik poginuo, četvoro ranjeno

2 h

0
Гренланд

Svijet

Procurili detalji sporazuma o Grenlandu: SAD dobija dvije nove vojne baze

2 h

0
Министарство одбране Русије објавило је снимке удара ФАБ-500 и ФАБ-1500 по положајима Оружаних снага Украјине.

Svijet

Rusi izveli žestoke udare: Evo šta je sve pogođeno u Ukrajini

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

48

Ruska ambasada donirala opremu Osnovnoj Školi "Pale"

10

39

"Lebron je marketinška mašina, ali uništava sve oko sebe"

10

26

Ljuba Aličić oštro o estradi: Danas niko ne zna da pjeva, bitno je da se skidaju gole

10

22

Bolji sluh za kvalitetniji život: Savremena rješenja dostupna i u BiH

10

12

Sa puškom došao u školu i otvorio vatru: Prvi snimci napadača iz Turske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima