Logo

Napad na školu u Turskoj: Jedan učenik poginuo, četvoro ranjeno

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
22.09.2026 08:41

Komentari:

0
Напад на школу у Турској: Један ученик погинуо, четворо рањено
Foto: Printskrin/Jutjub

Jedan učenik je poginuo, a četvoro je ranjeno u oružanom napadu na školu u okrugu Turgutlu, u turskoj provinciji Manisa, objavio je list "Sozdžu".

Ranije je list "Milijet" javio da je nepoznata osoba otvorila vatru ispred srednje škole u ​​turskoj provinciji Manisa i da ima ranjenih.

Na licu mjesta je veliki broj policajaca i vozila Hitne pomoći, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Turska

Škola

Napad

Komentari (0)

Više iz rubrike

Гренланд

Svijet

Procurili detalji sporazuma o Grenlandu: SAD dobija dvije nove vojne baze

2 h

0
Министарство одбране Русије објавило је снимке удара ФАБ-500 и ФАБ-1500 по положајима Оружаних снага Украјине.

Svijet

Rusi izveli žestoke udare: Evo šta je sve pogođeno u Ukrajini

2 h

0
Високи таласи изазвани тропском олујом Чан-хом ударили су у плажу у Ивакију, префектура Фукушима, северни Јапан, у уторак, 11. августа 2026. године.

Svijet

Tajfun u Japanu odnio najmanje dva života

2 h

0
Покушао да одбрани мајку: Дјечак (7) ножем убио тетку

Svijet

Pokušao da odbrani majku: Dječak (7) nožem ubio tetku

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

48

Ruska ambasada donirala opremu Osnovnoj Školi "Pale"

10

39

"Lebron je marketinška mašina, ali uništava sve oko sebe"

10

26

Ljuba Aličić oštro o estradi: Danas niko ne zna da pjeva, bitno je da se skidaju gole

10

22

Bolji sluh za kvalitetniji život: Savremena rješenja dostupna i u BiH

10

12

Sa puškom došao u školu i otvorio vatru: Prvi snimci napadača iz Turske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima