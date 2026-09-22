Napad na školu u Turskoj: Jedan učenik poginuo, četvoro ranjeno

Jedan učenik je poginuo, a četvoro je ranjeno u oružanom napadu na školu u okrugu Turgutlu, u turskoj provinciji Manisa, objavio je list "Sozdžu".

Ranije je list "Milijet" javio da je nepoznata osoba otvorila vatru ispred srednje škole u ​​turskoj provinciji Manisa i da ima ranjenih.

Na licu mjesta je veliki broj policajaca i vozila Hitne pomoći, prenosi Srna.