Tajfun u Japanu odnio najmanje dva života

Najmanje dvoje ljudi poginulo je u Japanu, nakon što je tajfun "Dudžuan" donio obilne kiše, poplave i klizišta u područja oko Tokija, javila je medijska mreža NHK.

Ova mreža javlja da se četiri osobe i dalje vode kao nestale u širem području Tokija.

Iako se u mnogim oblastima vrijeme poboljšalo sa više sunčanih perioda, tlo je i dalje zasićeno vodom nakon jakih kiša, što povećava rizik od daljih klizišta.

U mjestu Čiba jedan muškarac izgubio je život, nakon što je njegov bager zatrpan u klizištu, a u Kanagavi je poginula žena kada je klizište pogodilo njenu kuću.

Desetine kuća su oštećene u Čibi i Kanagavi, kao i u prefekturi Ibaraki. Putevi su poplavljeni, dok je lokalni željeznički i vazdušni saobraćaj, takođe, privremeno prekinut.

Tajfun se kretao istočnom obalom Japana prije nego što se uputio sjeveroistočno preko mora.