Logo

Tajfun Saudel pogodio istočnu obalu Kine

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 14:40

Komentari:

0
Тајфун Саудел погодио источну обалу Кине
Foto: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Tajfun Saudel je u petak ujutru pogodio istočnu obalu Kine na dvije lokacije, što je dovelo do evakuacije stanovništva i obustave željezničkog i trajektnog saobraćaja od strane vlasti.

Tajfun je pogodio grad Tajdžou oko 8 sati po lokalnom vremenu, a zatim Vendžou sat vremena kasnije, javili su državni mediji. To je treći tajfun koji je pogodio provinciju Džeđang ove godine.

Očekuje se da će Saudel donijeti obilne kiše Džeđangu i Fuđijanu, provinciji na jugoistočnoj obali, sa mogućim obilnim pljuskovima, saopštila je novinska agencija Sinhua.

Kako se tajfun kreće u unutrašnjost, mogao bi donijeti obilne padavine i Hubeju, Guangsiju i Junanu.

Vlasti u Vendžouu naredile su evakuaciju više od 820.000 ljudi, dok su oni u Tajdžouu privremeno obustavili putničke trajektne linije i objavili da je potrebno evakuisati 52.000 ljudi, izvijestio je CCTV.

Željeznički operater "Čajna Reilvej Šangaj Grup" privremeno je obustavio usluge na nekim linijama u Džeđangu u četvrtak i petak, dodao je CCTV.

Fuđijan je u četvrtak proglasio vanredno stanje zbog tajfuna, obustavio radove na priobalnim projektima i zatvorio 57 trajektnih linija za putnike.

(Jutarnji)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tajfun

Kina

Komentari (0)

Pročitajte više

Људи са кишобранима шетају по киши у подручју Храма Неба у Пекингу, у сриједу, 12. августа 2026. године.

Svijet

Ostaci tajfuna "Delfin" donijeli rekordne padavine

2 sedm

0
Радник користи импровизоване пловке док покушава да очисти море смећа и отпадака које су донеле интензивне монсунске кише на каналу Редемпториста у граду Паранакуе, Метро Манила, Филипини, у уторак, 11. августа 2026. године.

Svijet

Broj poginulih na Filipinima porastao na 19

2 sedm

0
Високи таласи изазвани тропском олујом Чан-хом ударили су у плажу у Ивакију, префектура Фукушима, северни Јапан, у уторак, 11. августа 2026. године.

Svijet

Otkazano od više od 110 letova zbog tajfuna

2 sedm

0
Људи гледају у аутомобил који је остао прикљештен под срушеном скелом након што је тајфун Делфин погодио подручје Вензхоуа, у источној кинеској провинцији Џеђијанг, у понедјељак, 10. августа 2026. године.

Svijet

Zbog "Delfina", evakuisano više od milion ljudi u Kini

2 sedm

0

Više iz rubrike

Нови британски премијер Енди Бернам разговара са особљем и медијима у Даунинг стриту 10 у Лондону, понедељак, 20. јула 2026. године.

Svijet

Britanski premijer odbacio mogućnost raspisivanja referenduma

1 h

0
Војници помажу једној породици да изађе из хеликоптера након што су спасени из подручја погођеног бујичним поплавама у округу Нувакот у Непалу, у петак, 28. августа 2026. године.

Svijet

Objavljena imena turista nestalih u Nepalu

1 h

0
Зграда Хага, Холандија

Svijet

Hag: Određen sudija da vodi istragu o smrti generala Mladića

2 h

0
Риба сардина у конзерви.

Svijet

Zalihe sardina pale na istorijski minimum

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

05

Poruka nadležnima u Banjaluci: Riješite to već jednom

15

04

Koje grožđe je najzdravije: Razlika nije samo u boji

15

00

Pčelari, oprez: Kreće zaprašivanje komaraca u Banjaluci

14

53

Vučić: Hag je htio da Mladić umre iza rešetaka

14

49

Tunguzu tri i po godine zatvora za pokušaj ubistva u Gacku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima