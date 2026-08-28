Tajfun Saudel pogodio istočnu obalu Kine

Tajfun Saudel je u petak ujutru pogodio istočnu obalu Kine na dvije lokacije, što je dovelo do evakuacije stanovništva i obustave željezničkog i trajektnog saobraćaja od strane vlasti.

Tajfun je pogodio grad Tajdžou oko 8 sati po lokalnom vremenu, a zatim Vendžou sat vremena kasnije, javili su državni mediji. To je treći tajfun koji je pogodio provinciju Džeđang ove godine.

Očekuje se da će Saudel donijeti obilne kiše Džeđangu i Fuđijanu, provinciji na jugoistočnoj obali, sa mogućim obilnim pljuskovima, saopštila je novinska agencija Sinhua.

Kako se tajfun kreće u unutrašnjost, mogao bi donijeti obilne padavine i Hubeju, Guangsiju i Junanu.

#Breaking #Typhoon_Saudel is expected to bring rain, thunderstorms & gusty winds to Cambodia from today until Sunday. #Cambodia https://t.co/RYybomuJaI



📍Typhoon Saudel has JUST made landfall in #Zhejiang, #China



Before the storm hit, Chinese & foreign volunteers joined… pic.twitter.com/CwIRUYIdQB — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 28, 2026

Vlasti u Vendžouu naredile su evakuaciju više od 820.000 ljudi, dok su oni u Tajdžouu privremeno obustavili putničke trajektne linije i objavili da je potrebno evakuisati 52.000 ljudi, izvijestio je CCTV.

Željeznički operater "Čajna Reilvej Šangaj Grup" privremeno je obustavio usluge na nekim linijama u Džeđangu u četvrtak i petak, dodao je CCTV.

Fuđijan je u četvrtak proglasio vanredno stanje zbog tajfuna, obustavio radove na priobalnim projektima i zatvorio 57 trajektnih linija za putnike.

(Jutarnji)