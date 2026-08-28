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Koje grožđe je najzdravije: Razlika nije samo u boji

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 15:04

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Које грожђе је најздравије: Разлика није само у боји
Foto: ATV

Zbog svojih antioksidativnih i antiinflamatornih svojstava, grožđe blagotvorno djeluje na cijeli organizam.

Često se postavlja pitanje da li je zdravije bijelo ili crno grožđe i u čemu je razlika, osim u boji.

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Njegove najvrednije komponente su polifenoli, antioksidansi koji uništavaju štetne materije, a po čemu se razlikuju?

Bijelo grožđe

Zeleno grožđe, poznato i kao bijelo ili žuto grožđe, najčešće je konzumirana sorta grožđa.

Ovo grožđe ima sladak i kiselkast ukus i koristi se u raznim receptima, uključujući salate, smutije i peciva.

Bijelo grožđe je slično crnom grožđu na mnogo načina. Ima otprilike istu energetsku vrijednost, što znači oko 20 odsto šećera, ali je siromašno fenolima u poređenju sa crnim grožđem. Takođe nije toliko bogato kalijumom i kalcijumom.

Crno grožđe

Crno grožđe je slatka i sočna sorta grožđa duboke boje. Često se koristi u proizvodnji crnog vina zbog visokog sadržaja tanina, koji vinu daje prepoznatljiv ukus. Jedna šolja crnog grožđa sadrži približno 104 kalorije, 1,1 gram proteina, 0,2 grama masti i 27,3 grama ugljenih hidrata. Crno grožđe je zdravo jer je dobar izvor vitamina C i vitamina K, slično zelenom grožđu.

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Ipak, postoji i jedna razlika, a to je prisustvo polifenola. Upravo zbog polifenola se kaže da je crno grožđe zdravije.

Crveno grožđe

Crveno grožđe, takođe poznato kao grimizno ili bordo grožđe, ima slatkast i blago kiselkast ukus i obično se koristi u voćnim salatama, džemovima i želeima. Koristi se i u proizvodnji crnog vina, slično crnom grožđu. Jedna šolja crvenog grožđa sadrži približno 104 kalorije, 1,1 gram proteina, 0,2 grama masti i 27,3 grama ugljenih hidrata. Crveno grožđe je dobar izvor vitamina C, vitamina K i resveratrola, slično crnom grožđu.

(NovostiMagazin)

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Tagovi :

grožđe

Voće

zdravlje

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