Virus opet zabrinjava: Kako da prepoznate morbile?

Male boginje ili morbili ponovo su zdravstvena pretnja iako za ovaj virus dugo postoji vakcina, zbog manjeg odziva za vakcinaciju, povremeno se javljaju novi slučajevi u Srbiji, a protekle nedjelje registrovan je još jedan.

Da je vakcinacija neophodna apelovala je Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" ističući da je epidemiološka situacija u Srbiji za sada stabilna.

Morbilli, male boginje, jesu virusno, veoma zarazno oboljenje iz grupe osipnih groznica, koje se klinički manifestuje zapaljenskim promenama na vežnjačama, sluzokoži disajnih organa i pojavom ospe koja se širi sukcesivno od lica i vrata, na trup i ekstremitete, piše Stetoskop.

Virus Morbilla spada u rod Morbillivirus, a u porodicu Paramyxoviridae. To su RNK virusi sa polimorfnim, po pravilu grubo jajastim, ali ponekad i filamentoznim virionom 150-300 nm u dijametru.

Genom se sastoji od jednolančane RNK. Imaju dvoslojnu lipidnu membranu. Virus je neotporan u spoljašnjoj sredini i brzo ga uništavaju temperatura, strujanja vazduha, direktna sunčeva svjetlost i hemijske supstance.

Put prenošenja

Rezervoar infekcije je čovjek, izvor infekcije je nazofaringealni sekret obolele osobe. Put širenja infekcije je kapljični, a ulazna vrata infekcije su sluzokože konjuktiva i gornjih partija respiratornog trakta.

Inkubacija kod morbila je ustaljenja i iznosi 10 - 11 dana. Protiče bez simptoma, a u poslednjoj trećini inkubacionog perioda bolesnik je infektivan.

Bolest protiče kroz tri stadijuma:

Kataralni stadijum - predstavlja početak bolesti i odlikuje se kataralnim promenama na sluzokoži konjuktiva, nosa i nižih dijelova disajnih puteva. Traje 3-4 dana, počinje postepeno sa znacima opšte infekcije. Temperatura postepeno raste, bolesnik je malaksao, umoran, neraspoložen, bez apetita.

Tegobe se svakog dana pojačavaju i pri kraju kataralnog stadijuma javljaju se specifični znaci bolesti. Koplikove mrlje se javljaju na bukalnoj sluzokoži i imaju izgled posutog griza na hiperemičnoj sluzokoži, neskdaju se i čvrsto su spojene sa sluzokožom. Javljaju se pri kraju kataralnog stadijuma, obično 36 časova pre pojave ospe, održavaju se 11-24 časa.

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Objektivnim pregledom, nalazi se konjuktivitis, rinitis, koža lica je bleda, sluzokoža ždrela i tonzila je hiperemična. Nije prisutna ospa po koži, ali ne mekom nepcu se može videti enantem.

Osipni stadijum - pri kraju kataralnog stadijuma nastaje kratkotrajno poboljšanje, a zatim pogoršanje sa porastom tjelesne temperature i opštim znacima bolesti.

Ospa je vodeći klinički simptom. Javlja se najprije na koži glave iza ušiju, a zatim istog dana zahvata kožu lica i vrat. Širi se od glave prema donjim partijama tijela kao kapi vode iz tuša, izbija dva do tri dana, eflorescencije su makule i papule, pojedinačne, a između eflorescencija vidi se nepromenjena koža.

Koža je na dodir prijatna, topla, meka i vlažna, baršunasta. Nisu prisutne subjektivne smetnje. Povlači se istim redom kojim je izbijala, od glave i lica prema vratu, trupu, gornjim ekstremitetima i nogama, tako da se može dogoditi da na licu ospa blijedi i povlači se a da na stopalima izbija. Bolesnik je visoko febrilan, adinamičan, rinitis je intezivniji. Oči su suzne sa izraženim konjuktivitisom.

Lice je zažareno i opisuje se kao plačna maska ili facies morbilosa. Prisutno je pooštreno vezikularno disanje praćeno vlažnim bronhitičnim šušnjevima. Srčana radnja je ubrzana i prati visinu temperature. Osipni stadijum traje 5-6 dana, a zatim nastupa stišavanje bolesti u postepeni pad temperature.

Stadijum rekonvalescencije - se karakteriše povlačenjem ospe. Na mjestima ospe se javlja prolazna hiperpigmentacija i brašnasto perutanje. Opšte stanje bolesnika se poboljšava i ovaj stadijum traje 4-5 dana, u zavisnosti je od pojave komplikacija.

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Morbili traju oko 2 nedjelje, ali stadijum rekonvalescencije može se produžiti i na nekoliko nedjelja.

Treba napomenuti da postoje više kliničkih oblika malih boginja kao i da u sklopu ove bolesti mogu nastati i različite komplikacije.

Dijagnoza

Izoluje se iz nazofaringealnog sekreta, urina i krvi. Za dokazivanje koriste se inhibicija hemaglutinacije (IH), reakcija vezivanja komplemenata (RVK), test neutralizacije kao i ELISA test koji se radi 10 dana od infekcije kada se javljaju IgM antitela.

Liječenje

Terapija kod morbila je simptomatska. Primenjuju se lijekovi za smanjenje sekrecije iz nosa, konjuktiva i ublažava kašalj. U slučaju nastanka komplikacija koriste se lijekovi u zavisnosti od nastale komplikacije.

Neophodna je izolacija bolesnika i primena higijensko dijetetskog režima, mirovanje u postelji, ishrana bogata vitaminima i mlečnim proizvodima. Aktivna imunizacija (vakcinacija) protiv morbila obavezna je za svu djecu nakon prve godine života. Moguća je i primjena imunoglobulina.