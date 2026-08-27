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Naša pjevačica postala dekan na fakultetu: Niko ne zna da obavlja ovu funkciju

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 08:13

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Наша пјевачица постала декан на факултету: Нико не зна да обавља ову функцију
Foto: Printscreen/Youtube/Al Hamed

Nekadašnja pjevačica, Aleksandra Perović, koja je obilježila jednu muzičku eru, potpuno je promijenila profesiju i povukla se iz medija, ali njeni nekadašnji uspjesi i privatni život i dalje privlače veliku pažnju.

Aleksandra Perović, koja je devedesetih godina prošlog vijeka stekla ogromnu popularnost kao članica grupe "Mobi Dik", napravila je nevjerovatan profesionalni zaokret.

Ona je muzičku scenu i estradu zamenila naukom, te danas uspešno obavlja funkciju dekana na Fakultetu za menadžment u sportu. Na zvaničnom sajtu ove visokoškolske ustanove, ispod njene fotografije stoji zvanična titula: "Perović M. Aleksandra, vanredni profesor, dekan".

Posvetila se novom poslu i porodici

Nakon što je napustila grupu, Aleksandra je otpočela solo karijeru, a javnost je pamti i kao učesnicu popularnog rijalitija "Survajver". Ipak, ubrzo nakon toga donijela je odluku da se potpuno povuče iz javnog života i promijeni profesiju. Osim uspješne akademske karijere, bivša pjevačica je maksimalno posvećena i porodici — ona je 2013. godine sa svojim dugogodišnjim partnerom Bobanom Jablanom dobila sina Pavla, kome je potpuno posvećena.

Iako je estradu ostavila iza sebe, Aleksandra priznaje da ljubav prema muzici nije potpuno nestala. Ipak, povratak u žižu javnosti je ne privlači jer joj medijska pažnja više ne prija.

"Voljela bih da imam novu pjesmu, ali bih da izbjegnem konstantno pojavljivanje u emisijama. To mi više nije interesantno", izjavila je Aleksandra prije izvjesnog vremena.

"Bio sam u vezi sa Anom i sa Aleksandrom"

Sa druge strane, sjećanja na period proveden u grupi "Mobi Dik" i dalje povremeno dospijevaju u javnost, naročito zbog ranijih izjava njenih saradnika. Osnivač grupe Srđan Čolić svojevremeno je podigao veliku prašinu i šokirao domaću javnost kada je progovorio o emotivnim odnosima unutar benda.

"Bio sam u vezi sa Anom i sa Aleksandrom i ovo je prvi put da to javno kažem. Bili smo momak i djevojka i to smo krili i pravili se blesavi. To je bilo ozbiljno, jer sam volio i jednu i drugu, a danas obožavam svoju ženu, koja je majka moje divne djece. Bile su odlične u krevetu, zavisi s koje strane gledaš. Za manji krevet više mi je odgovarala Ana, a za veći Aleksandra".

Nakon ove izjave koja je uzburkala javnost, Srđan je ipak naglasio da mu namjera nije bila da bilo koga uvredi, ističući da je ponosan na svoje bivše partnerke:

"Posljednja stvar u životu koju bih želeo je da uvredim neku svoju bivšu djevojku. S njima sam završio, ali tada nam je bilo vrlo lijepo. Ponosan sam na njih, jer imaju porodice", izjavio je on za domaće medije prije nekoliko godina.

(Blic)

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Pjevačica

Aleksandra Perović

Mobi dik

dekan

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