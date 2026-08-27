Bivši direktor moćne banke priznao: Odavao sam Epstinu povjerljive informacije

Autor:ATV redakcija
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Bivši izvršni direktor kompanije JPMorgan Chase priznao je američkim zakonodavcima da je djelio povjerljive informacije sa Džefrijem Epštajnom, pokazuje transkript Nadzornog odbora Predstavničkog doma.
U julu je Džes Stejli svjedočio pred odborom donjeg doma Kongresa u okviru istrage protiv Epštajna i njegove partnerke Gislen Maksvel. Transkripti sa saslušanja 69-godišnjeg bankara objavljeni su u srijedu, prenosi Rojters.
Stejli je priznao da je tokom finansijske krize 2008. godine seksualnom prestupniku povezanom sa političkom, akademskom i finansijskom elitom odao informacije o komunikaciji banke sa Federalnim rezervnim sistemom (FED), američkom centralnom bankom.
Stejli tvrdi da je vjerovao da ima ovlašćenje da dijeli informacije kada je smatrao da je to prikladno i tvrdio je da je imao bliski profesionalni odnos sa Epštajnom, ali da nije bio upoznat sa njegovim zločinima, prenosi Rojters.
Takođe je priznao da je obavijestio Epštajna o zabrinutosti banke zbog njegovih velikih podizanja gotovine i da je označen kao klijent visokog rizika.
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Stejli je proveo više od tri decenije u Džej Pi Morganu, uključujući vođenje odjeljenja za privatno bankarstvo i upravljanje bogatstvom. Od 2015. do 2021. godine vodio je Barklis banku.
(indeks)
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