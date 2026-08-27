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Bivši direktor moćne banke priznao: Odavao sam Epstinu povjerljive informacije

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 09:08

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Џефри Епстајн
Foto: Ministarstvo pravde SAD

Bivši izvršni direktor kompanije JPMorgan Chase priznao je američkim zakonodavcima da je djelio povjerljive informacije sa Džefrijem Epštajnom, pokazuje transkript Nadzornog odbora Predstavničkog doma.

U julu je Džes Stejli svjedočio pred odborom donjeg doma Kongresa u okviru istrage protiv Epštajna i njegove partnerke Gislen Maksvel. Transkripti sa saslušanja 69-godišnjeg bankara objavljeni su u srijedu, prenosi Rojters.

Stejli je priznao da je tokom finansijske krize 2008. godine seksualnom prestupniku povezanom sa političkom, akademskom i finansijskom elitom odao informacije o komunikaciji banke sa Federalnim rezervnim sistemom (FED), američkom centralnom bankom.

„Vjerovao sam da imam autoritet“

Stejli tvrdi da je vjerovao da ima ovlašćenje da dijeli informacije kada je smatrao da je to prikladno i tvrdio je da je imao bliski profesionalni odnos sa Epštajnom, ali da nije bio upoznat sa njegovim zločinima, prenosi Rojters.

Takođe je priznao da je obavijestio Epštajna o zabrinutosti banke zbog njegovih velikih podizanja gotovine i da je označen kao klijent visokog rizika.

Џефри Епстајн

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Stejli je proveo više od tri decenije u Džej Pi Morganu, uključujući vođenje odjeljenja za privatno bankarstvo i upravljanje bogatstvom. Od 2015. do 2021. godine vodio je Barklis banku.

(indeks)

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Džefri Epstin

Džefri Epstajn

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banka

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