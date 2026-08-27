Svjedok katastrofe u Nepalu: Čuo sam kao da se planina raspada

Svjedok katastrofalnih poplava i klizišta koja su pogodila područje Nepala koje se graniči sa Tibetom opisao je trenutak kada je ogromna masa blata i kamenja jurnula niz dolinu.

On kaže da je prvo čuo glasnu tutnjavu, a zatim video bujicu kako nosi drveće, veliko kamenje i dijelove kuća.

Katastrofa je takođe teško pogodila područje graničnog prelaza Đirong na tibetanskoj strani. Lokalne vlasti u kineskom gradu Šigatse izvestile su da je tamo bilo poginulih i nestalih osoba, kao i da su putne veze, komunikacije i snabdevanje električnom energijom bili poremećeni.

„Čuo sam kao da se planina ruši“

Jedan turista koji se nalazio na nepalskoj strani granice u vreme katastrofe rekao je za kineski Red Star Njuz da je ranije vidio manja klizišta oko sebe jer je u Nepalu kišna sezona.

Ali u srijedu ujutru situacija se naglo promijenila.

„Odjednom sam čuo tutnjavu, kao da se planina ruši“, ispričao je.

This is insane footage of the massive mudslide at the Nepal-China border earlier today: the mudslide, originating from Nepal, seems to have basically completely obliterated the border port in Gyirong (吉隆), Shigatse City, Tibet/Xizang.



We're likely looking at one of the worst… — Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) August 26, 2026

Ogromna količina blata se potom pojavila u dolini i kretala se niz rječno korito velikom brzinom. Bujica je, kaže on, sadržala drveće, ogromne stijene i komade lima sa kuća koje je prethodno odnela voda. Objekti u blizini nepalske carine su takođe uništeni. (Sina Finansije)

Bujica mu je došla na oko metar

Turista je bio na višem terenu, ali je rekao da je visinska razlika između njega i bujice u jednom trenutku bila samo oko metar. Plašeći se da bi voda mogla da odnese put, pobjegao je od rijeke.

„Bio sam prestravljen. Nisam mogao da zamislim da doživim tako veliki odron. Cijelo tijelo mi se treslo“, rekao je.

Dodao je da je na relativno bezbjednom mjestu, ali se plaši novih problema ako ponovo padne jaka kiša.

Putevi uništeni, nema struje ni komunikacija

Još jedan turista se uputio ka graničnom prelazu Đirong, ali je zaustavljen oko četiri kilometra prije granice jer je put bio uništen.

Bujica u Nepalu

On je rekao da brojna policijska i vozila hitne pomoći prolaze pored pogođenog područja. Dio ljudi je pokušao da nastavi pješke, ali zbog količine blata i nadolazeće vode, na kraju su odustali.

Vlasnik prodavnice na graničnom prelazu rekao je da ne zna šta se desilo sa njegovim objektom jer je područje bilo odsječeno.

„Dole nema struje ni interneta. Nisam mogao nikoga da dobijem telefonom od jutra“, rekao je.

Stotine ljudi nestalo

Kineske vlasti su pokrenule veliku spasilačku operaciju i poslale nekoliko službi u pogođeno područje. Istovremeno se zbrinjavaju povređeni i evakuiše stanovništvo.

Prema posljednjim informacijama kineskih državnih medija, 558 ljudi se vodi kao nestalo na tibetanskoj strani u okrugu Đirong, uključujući 260 stranih državljana. Tamo su potvrđena tri smrtna slučaja.

Do sada je u Nepalu pronađeno 162 tijela, a stotine ljudi se i dalje vode kao nestali.

(indeks)