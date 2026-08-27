Tramp: Nema mjesta za šerijat u SAD

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da namjerava da zabrani šerijatski zakon u Sjedinjenim Američkim Državama i dodao da "u SAD nema mjesta za šerijat".

"Što se tiče šerijata, kategorično bih rekao da za šerijat nema mjesta u ovoj zemlji. Nema šerijata", rekao je Tramp tokom intervjua konzervativnom TV voditelju Glenu Bleku, prenosi portal Mediaite.

Američki predsjednik je izjavio da postoje mjesta gde je šerijat prisutan, navodeći kao primjere London i Pariz.

"Kao što znate, odete u London, odete u Pariz, to je skoro kao drugi način života. Smešno je", rekao je Tramp.

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Predsjednik SAD je konstatovao da je šerijat u izvesnoj meri prisutan u Sjedinjenim Američkim Državama.

"Gdje ga vidimo, uklanjamo ga. Mora da bude uklonjen", izjavio je Tramp i dodao da je pravni sistem u SAD "najbolji uprkos nesavršenostima".

Donald Tramp je prošle godine izneo slične opaske o Londonu i tokom svog govora pred Generalnom skupštinom UN napao je gradonačelnika britanske prestonice Sadika Kana.

"Gledam London gdje imate užasnog gradonačelnika, zaista užasnog gradonačelnika. Sve se toliko promijenilo. Sada žele da nametnu šerijat", izjavio je Tramp.