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Počinje isplata jednokratne pomoći penzionerima u Srpskoj

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 08:25

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Foto: ATV

Ministarstvo finansija Republike Srpske isplatiće isplatiće danas, 27.08.2026. godine, jednokratnu pomoć penzionerima u Republici Srpskoj u ukupnom iznosu 31.385.264 KM.

"Odlukom Vlade Republike Srpske, isplata jednokratne novčane pomoći za 295.642 korisnika vrši se prema prosječnoj obračunatoj penziji u Republici Srpskoj za mjesec juli 2026. godine. Na osnovu navedenog, po 120 KM biće isplaćeno penzionerima koji imaju penzije manje od 698 KM, a ostali korisnici penzija, kojima su penzije iznad prosjeka, će dobiti po 80 KM", navode iz Ministarstva finansija.

Isplatom jednokratne pomoći Vlada Republike Srpske iskazala je svoju opredijeljenost da poboljša materijalne uslove i standard najstarije populacije, prateći njihove potrebe i budžetske mogućnosti, dodaju iz Ministarstva.

Prema Odluci Vlade o vanrednom usklađivanju opšteg boda za utvrđivanje penzija, od avgustovskog obračuna penzije će u Republici Srpskoj biti povećane za 3.55% u odnosu na juli mjesec.

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Tagovi :

Jednokratna pomoć penzionerima

penzije

Isplata

Ministarstvo finansija

Pomoć

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