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U Srpskoj rođeno 18 beba, 9 dječaka i 9 djevojčica

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27.08.2026 08:00

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беба и мајка руке
Foto: Pexel/Lily T

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 18 beba - devet djevojčica i devet dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Sedam beba rođeno je u Bijeljini, četiri u Doboju, po dvije u Zvorniku i Prijedoru, a po jedna u Banjaluci, Istočnom Sarajevu i Trebinju.

U Bijeljini su rođene tri djevojčice i četiri dječaka, u Doboju tri djevojčice i jedan dječak, u Zvorniku i Prijedoru po jedan dječak i djevojčica, u Trebinju jedna djevojčica, a u Banjaluci i Istočnom Sarajevu po jedan dječak.

Porođaja u protekla 24 časa nije bilo u porodilištima u Gradišci, Foči i Nevesinju.

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