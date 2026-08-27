U Srpskoj rođeno 18 beba, 9 dječaka i 9 djevojčica

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 18 beba - devet djevojčica i devet dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Sedam beba rođeno je u Bijeljini, četiri u Doboju, po dvije u Zvorniku i Prijedoru, a po jedna u Banjaluci, Istočnom Sarajevu i Trebinju.

U Bijeljini su rođene tri djevojčice i četiri dječaka, u Doboju tri djevojčice i jedan dječak, u Zvorniku i Prijedoru po jedan dječak i djevojčica, u Trebinju jedna djevojčica, a u Banjaluci i Istočnom Sarajevu po jedan dječak.

Porođaja u protekla 24 časa nije bilo u porodilištima u Gradišci, Foči i Nevesinju.