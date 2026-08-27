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Masovni ruski udar na Ukrajinu: Na meti Kijev, luke i ključni industrijski objekti

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 08:42

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Масовни руски удар на Украјину: На мети Кијев, луке и кључни индустријски објекти
Foto: Tanjug / AP

Ruske snage su tokom noći izvele masovni udar na objekte u Ukrajini povezane sa Oružanim snagama Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Oružane snage Ruske Federacije su tokom noći izvele masovni udar visokopreciznim oružjem vazdušnog, kopnenog i morskog baziranja, kao i udarnim bespilotnim letjelicama", navodi se u saopštenju.

Ciljevi napada bili su objekti ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, metalurške i naftno-prerađivačke industrije, kao i logistički centri u Kijevu, Borispolju, Zaporožju, Kremenčuku, Krivom Rogu i Iljičovki.

Takođe su pogođeni objekti infrastrukture u lukama "Odesa", "Černomorsk" i "Reni", koji se koriste za dopremanje i skladištenje tereta vojne namjene i goriva i maziva namijenjenih za snabdevanje Oružanih snaga Ukrajine, kao i energetski objekti koji obezbeđuju funkcionisanje luka u Odeskoj oblasti.

Prema informacijama ukrajinskih medija, ruska vojska je upotrebila i balističke rakete. Istovremeno, nakon prethodnih udara na ciljeve u Kijevu, Vladimir Zelenski je priznao da snage protivvazdušne odbrane nisu uspevale da odbiju napade.

U Ministarstvu odbrane Rusije više puta su isticali da njihove snage nanose udare po infrastrukturi s ciljem smanjenja vojno-ekonomskog potencijala protivnika.

Kako se navodi, za to koriste udarne bespilotne letjelice i visokoprecizno oružje dugog dometa, sposobno da pogodi ciljeve kako u Kijevu, tako i na cijeloj teritoriji Ukrajine, prenosi RT Balkan.

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Rusija

Ukrajina

Kijev

Vladimir Zelenski

Odesa

raketa

hipersonična raketa

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