Masovni ruski udar na Ukrajinu: Na meti Kijev, luke i ključni industrijski objekti

Ruske snage su tokom noći izvele masovni udar na objekte u Ukrajini povezane sa Oružanim snagama Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Oružane snage Ruske Federacije su tokom noći izvele masovni udar visokopreciznim oružjem vazdušnog, kopnenog i morskog baziranja, kao i udarnim bespilotnim letjelicama", navodi se u saopštenju.

Ciljevi napada bili su objekti ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, metalurške i naftno-prerađivačke industrije, kao i logistički centri u Kijevu, Borispolju, Zaporožju, Kremenčuku, Krivom Rogu i Iljičovki.

Takođe su pogođeni objekti infrastrukture u lukama "Odesa", "Černomorsk" i "Reni", koji se koriste za dopremanje i skladištenje tereta vojne namjene i goriva i maziva namijenjenih za snabdevanje Oružanih snaga Ukrajine, kao i energetski objekti koji obezbeđuju funkcionisanje luka u Odeskoj oblasti.

Prema informacijama ukrajinskih medija, ruska vojska je upotrebila i balističke rakete. Istovremeno, nakon prethodnih udara na ciljeve u Kijevu, Vladimir Zelenski je priznao da snage protivvazdušne odbrane nisu uspevale da odbiju napade.

U Ministarstvu odbrane Rusije više puta su isticali da njihove snage nanose udare po infrastrukturi s ciljem smanjenja vojno-ekonomskog potencijala protivnika.

Kako se navodi, za to koriste udarne bespilotne letjelice i visokoprecizno oružje dugog dometa, sposobno da pogodi ciljeve kako u Kijevu, tako i na cijeloj teritoriji Ukrajine, prenosi RT Balkan.