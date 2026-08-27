Elektro Bijeljina dobila sertifikat za servisiranje i baždarenje brojila

Preduzeće Elektro Bijeljina dobilo je sertifikat za kompletno servisiranje i baždarenje brojila čime su osavremenili način očitavanja i mjerenja utrošene električne energije. Sertifikat potvrđuje da preduzeće sada može u potpunosti, u vlastitim kapacitetima, obavljati ove poslove. Nabavkom savremenog ispitnog stola, opremljenost je podignuta na viši nivo, a ispitivanja elektroenergetske opreme sada se obavljaju preciznije i efikasnije.

"Izuzetno je značajan. Nismo zavisni od drugih preduzeća, od preduzeća koja su na neki način zauzeta svojim poslovima pa zbog toga taj postupak samog servisiranja i baždarenja bi morao da pričeka odnosno da kasni. Naši potrošači će brže da dobijaju odgovor, brže će ispravno, servisirano, baždareno brojilo dolaziti na lice mjesta i mislim da je to na neki način interes potrošača. Jako značajno je kada je u pitanju ušteda, ne moramo plaćati te usluge nikome drugom nego smo mi upotpunili kompletan taj proces baždarenja brojila", kaže Đoko Vasić, izvršni direktor za mjerenja i odnose sa korisnicima u ODS Elektro Bijeljina.

U laboratoriji se vrši ispitivanje svih vrsta brojila. Prvi i vanredni pregled, redovno baždarenje i ispravnost brojila. Sve su to poslovi koji se obavljaju zahvaljujući savremenoj opremi koju preduzeće posjeduje.

"Što se tiče opreme, posjedujemo tri ispitna nezavisna stola, Enelov DB2 koji može da mjeri deset brojila, KMS mikroelektronika koji može da mjeri 24 brojila i ovaj najnoviji koji mjeri 32 brojila. Dakle, sa ovom opremom možemo u jednom momentu sve vrste brojila. Da li su indukciona ili elektronska. Ono što je bitno istaći svakako da posjedujemo od skoro akt o akreditaciji po standardu 17.020 a takođe od prije mjesec dana posjedujemo ovlašćenje odnosno ovlašćena smo laboratorija od Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju. To su neke stvari koje nam omogućavaju da radimo samostalno, da pripremamo sva brojila koja idu na teren i još ono što bih spomenuo, da je svakako i mimo sertifikata i mimo opreme koju posjedujemo vrlo bitno da imamo stručne i osposobljene kadrove. Mi ovdje imamo kontrolore koji su preko 25 godina u oblasti zakonske metrologije što na kraju ustvari i daje taj rezultat da brojila koja idu na teren budu precizna, da tačno mjere i budu pouzdana", kaže Miodrag Šušić, rukovodilac Službe za verifikaciju brojila i tehnički rukovodilac laboratorije u ODS Elektro Bijeljina.

Put brojila od terena do ponovne ugradnje prolazi kroz nekoliko važnih faza. Nakon prijema i servisiranja slijedi detaljno ispitivanje u laboratoriji, kako bi se potvrdila njegova ispravnost i preciznost.

"Sistem je tako organizovan da brojila stižu sa terena. Mi nezavisno od ove laboratorije imamo i servise gdje se pripreme brojila, servisiraju. Kada tako pripremljena, servisirana brojila stignu u laboratoriju, onda ih ispitujemo, kada prođu sve procedure i zakonske osnove, onda verifikujemo brojila i šaljemo ih dalje na teren", kaže Miodrag Šušić.

Sve ovo donosi i značajnu finansijsku uštedu, ali prije svega doprinosi zadovoljstvu krajnjih korisnika. Efikasniji procesi i kvalitetniji rezultati sa terena, potvrđuju da Elektro Bijeljina na ovaj način unapređuje i dodatno podiže kvalitet svojih usluga