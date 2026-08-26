Ne jenjava vatrena stihija: Najkritičnije u blizini Orašja

Ne jenjava vatrena stihija na Zubačkom platou. Borba je danas bila u selu Orašje.

Četvrti dan ovdje gori, vatra je prilazila kućama. Mještani bez sna, dan i noć na terenu. Uspjeli su da sačuvaju svoje kuće i imanja. Sada brane požarnu liniju, da se ne bi opet spustila u selo.

"Gasimo požar svim i svačim, od lopate do pumpe za prskanje loze. Nešto imamo brentača mi, nešto su nam dali. Borimo se", rekao je mještanin sela Orašje Nadomir Ratković.

"Ovo je neprocjenjiva šteta za prirodu i sve. Ljudi koji imaju stoku, nemaju više gdje da puste da pase", izjavio je mještanin sela Orašje Krsto Ratković.

Situacija se složena i na ostalim požarištima na jugu Srpske. Trebinjski vatrogasci gase vatru u blizini Željeva i Konjskog. Teren nepristupačan, pa stiže pomoć iz vazduha, požar gasi helikopter Oružanih snaga BiH.

"Razmišljamo i strateški ako se ikakvi uslovi stvore da se ovaj dugački front od 20 kilometara prekine. Da pokušamo opet uključiti i er trakotre i sve što možemo. Ljudi se iscrpljuju kuće se brane, ali trpimo i veliku štetu u obliku drvne mase", istakao je načelnik štaba za vanredne situacije grada Trebinja Stevan Bekan.

Požari oko Trebinja bukte već šesti dan. Vatrogasci su iscrpljeni i umorni, ulažu zadnji atom snage da obuzdaju vatru. Kažu da im je potrebno više ljudi na terenu i bolja oprema, ali i da se sankcionišu oni koji su izazvali ovu katastrofu.