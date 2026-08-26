Ogromne pare zaplijenjene u BiH, šest uhapšenih

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u utorak 25. avgusta 2026. godine realizovali su operativnu akciju "Han", usmjerenu na suzbijanje nedozvoljenog prometa akciznim proizvodima.

Sprovodeći aktivnosti po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, policijski službenici SIPA uhapsili su šest osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo “Organizovani kriminal” u vezi s krivičnim djelima “Neovlašteni promet akciznim proizvodima” i “Nedozvoljeno skladištenje robe”, propisanim Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

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Uhapšene osobe će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih biti predate u nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Pretražene su stambene i pomoćne prostorije te pokretne stvari koje koriste uhapšene osobe, i to na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda.

Prilikom pretresa stambenih i pomoćnih prostorija te pokretnih stvari, policijski službenici SIPA otkrili su i privremeno oduzeli novac u iznosu od 98.200 američkih dolara, 73.800 švedskih kruna, 19.220 švajcarskih franaka, 11.620,00 evra, 11.860 konvertibilnih maraka, 100 kilograma duhana, 88.674 komada ručno motanih cigareta, 20 PVC vrećica sa sitno rezanim duvanom, 1.471 kutija cigareta raznih marki, 297 komada metaka kalibra 7,62 milimetara i druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena navedena krivična djela.

Aktivnosti su sprovedene u saradnji sa službenicima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, Srednjobosanskog kantona i Zapadnohercegovačkog kantona.

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Operativna akcija "Han" rezultat je višemjesečnog rada policijskih službenika SIPA usmjerenog na otkrivanje i dokumentovanje krivičnih djela iz područja nedozvoljenog prometa akciznim proizvodima.