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Iz Haga još nema ljekarskih izvještaja o stanju generala Mladića

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Kristina Sekerez
26.08.2026 19:21

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генерал Војске Републике Српске Ратко Младић у Хагу
Foto: ATV

Zahtjev za puštanje generala Ratka Mladića iz haške pritvorske bolnice na liječenje u Srbiji ponovo je stigao na adresu Međunarodnog mehanizma za krivične sudove.

Podnijela ga je porodica generala zbog veoma teškog zdravstvenog stanja i nesavjesnog liječenja. Novi zahtjev podnesen je u ponedjeljak na osnovu izvještaja srpskog ljekara koji je u petak, 21. avgusta, posjetio generala Mladića u haškoj pritvorskoj bolnici. Predsjednik Haškog mehanizma sudija Gati Santana je naredila da se tamošnji pritvorski i nezavisni ljekari izjasne o izvještaju srpskog doktora u roku od 24 časa.

Zahtjev je poslat, ali izvještaja nema. Porodica generala Ratka Mladića još čeka izvještaje svih ljekara angažovanih u Hagu o njegovom zdravstvenom stanju. Rok za dostavljanje jednog od nezavisnih ljekarskih izvještaja produžen je za još 24 časa.

"Dobili smo izveštaj od jednog nezavisnog eksperta i pritvorske jedinice u Hagu, ali nismo dobili od još jednog, koji je dobio produženje roka za još 24 časa. Očekujem da će taj posljednji izvještaj stići najranije sutra, ali je vjerovatnije da će se to desiti u petak, 28. avgusta", rekao je sin generala Mladića Darko Mladić.

Grasijeli Gati Santani je ponovo uputio pismo i ministar pravde Srbije. Tamo je Nenad Vujić apelovao na predsjednicu Mehanizma da hitno razmotri novi zahtjev.

"Pitanje više nije da li je Ratko Mladić teško bolestan. Medicinski nalazi Mehanizma potvrđuju da je ušao u završnu fazu života, da su mogućnosti daljeg medicinskog liječenja izuzetno ograničene i da smrt može nastupiti u svakom trenutku. U ovakvim okolnostima zahtijevaju da humanost i poštovanje urođenog ljudskog dostojanstva budu primarni", rekao je ministar pravde Republike Srbije Nenad Vujić.

Kako Srbija, tako je i Republika Srpska spremna da da sve potrebne garancije, poručuje ministar pravde Srpske.

"U dogovoru ministra pravde Srbije, gospodina Vujića i mene, Republika Srbija je izrazila spremnost da obezbijedi i bolnički transport, u smislu avionskog prevoza i sve oblike garancije da se, u slučaju eventualnog puštanja, obezbijedi i prevoz i transport i garancija kako bi general Mladić bio smješten u neku od bolničkih ustanova u Republici Srbiji", dodao je ministar pravde Republike Srpske Goran Selak.

Nadali su se u Boračkoj organizaciji Republike Srpske da će general Mladić biti pušten. Sada je jasno da nema te namjere. Kažu, jasan je plan neprijatelja – poniženje i omalovažavanje.

"Naš general kada je preuzeo, kada je stao na čelo Vojske Republike Srpske, on je znao da će ponijeti krst i taj krst mu i dalje stoji na leđima. On će na kraju završiti na takav način na kakav hoće. Naši neprijatelji nemaju dovoljno razumijevanja, srca, ni duše. Oni imaju svoje pravo za sebe, naše pravo za nas", kazao je predsjednik Predsjedništva BORS-a Milovan Gagić.

Više puta je podnošen zahtjev za puštanje generala Mladića na liječenje u Srbiji. Do sada je svaki odbijen. Posljednji put ga je 20. avgusta odbila Grasijela Gati Santana.

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Ratko Mladić

Ratko Mladić moždani udar

Hag

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