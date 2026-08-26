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Pojedinim učenicima po 1.500 KM: Grad u BiH objavio poziv

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 18:57

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Foto: ATV

Grad Mostar raspisao je javni poziv za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Stipendija iznosi 150 KM mjesečno, a isplaćivaće se u deset rata, odnosno ukupno 1.500 KM po učeniku.

Stipendije se dodjeljuju za školsku 2026./2027. godinu.

Pravo prijave na natječaj za dodjelu stipendije Grada Mostara imaju redovni učenici srednjih škola deficitarnih zanimanja koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da su državljani Bosne i Hercegovine,
  • da imaju prebivalište na području Grada Mostara zadnje 3 (tri) godine,
  • da su u statusu redovnog učenika srednje škole deficitarnih zanimanja,
  • da nisu, osim iz opravdanih/zdravstvenih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi,
  • da ne primaju stipendiju od drugog davaoca.

Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više učenika iz istog domaćinstva.

Srednjim školama koje se smatraju školama za deficitarna zanimanja u školskoj 2026/2027. godini smatraju se sljedeće škole:

Srednje građevinske škole i to obrazovanje za zanimanja:

  • keramičar-oblagač

Srednja mašinska škola, Srednja strojarska škola i Srednja saobraćajna škola i to obrazovanje za zanimanja:

  • vozač motornog vozila
  • automehaničar
  • automehatroničar
  • instalater grijanja, klima uređaja i vode
  • instalater
  • rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina
  • operater na CNC mašinama

Srednje ekonomske i turističko ugostiteljske škole i to obrazovanje za zanimanja:

  • kuvar
  • konobar
  • komercijalista
  • prodavač

Srednja poljoprivredna škola i to obrazovanje za zanimanja:

  • poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut
  • poljoprivredni tehničar prehrambenog smjera – nutricionista
  • polukvalifikovani krojač (osobe sa invaliditetom)
  • polukvalifikovani cvjećar-otvor (osobe sa invaliditetom)

Srednje elektrotehničke škole i to zanimanja:

  • elektromehaničar
  • elektroničar
  • elektroinstalater
  • elektroničar za instalacije i kućanske aparate

Srednja škola likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića i to zanimanja:

  • slikarski dizajn
  • grafički dizajn
  • kiparski dizajn
  • industrijski i reklamni dizajn
  • dizajn tekstila i mode

Muzička škola 1. i 2. stepen i to zanimanja:

  • flautista
  • violinista
  • klarinetista

Uz prijavu na konkurs za dodjelu stipendije učenici srednjih škola trebaju priložiti originale ili ovjerene kopije sljedeće obavezne dokumentacije:

  • Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu kopiju lične karte;
  • Potvrdu o prebivalištu na području Grada Mostara;
  • Potvrdu o statusu redovnog učenika srednje škole deficitarnih zanimanja;
  • Potvrdu da nisu, osim iz opravdanih/zdravstvenih razloga, ponavljali niti jedan razred srednje škole;
  • Izjavu da imaju prebivalište na području Grada Mostara zadnje 3 (tri) godine i da ne primaju stipendiju od drugog davaoca, ovjerenu od strane gradskog organa uprave.

Učenici koji apliciraju za dodjelu stipendije pored navedene obavezne dokumentacije dužni su dostaviti:

Potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne školske godine ili završnog razreda osnovne škole i potvrdu da su bili učenik generacije u prethodnoj školskoj godini u osnovnoj školi (ukoliko imaju).

Prijave na konkurs s priloženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti na adresu:

Grad Mostar – Komisija za utvrđivanje liste prioriteta za dodjelu stipendija, Adema Buća br.19, Mostar

Rok za podnošenje prijava je do 30. septembra 2026. godine.

Cijeli tekst javnog poziva s uslovima i načinom prijave pogledajte na OVOM LINKU.

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Tagovi :

Stipendije

Mostar

srednjoškolci

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