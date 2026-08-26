Pojedinim učenicima po 1.500 KM: Grad u BiH objavio poziv

Autor:ATV redakcija
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Grad Mostar raspisao je javni poziv za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.
Stipendija iznosi 150 KM mjesečno, a isplaćivaće se u deset rata, odnosno ukupno 1.500 KM po učeniku.
Stipendije se dodjeljuju za školsku 2026./2027. godinu.
Pravo prijave na natječaj za dodjelu stipendije Grada Mostara imaju redovni učenici srednjih škola deficitarnih zanimanja koji ispunjavaju sljedeće uslove:
Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više učenika iz istog domaćinstva.
Srednjim školama koje se smatraju školama za deficitarna zanimanja u školskoj 2026/2027. godini smatraju se sljedeće škole:
Srednje građevinske škole i to obrazovanje za zanimanja:
Srednja mašinska škola, Srednja strojarska škola i Srednja saobraćajna škola i to obrazovanje za zanimanja:
Srednje ekonomske i turističko ugostiteljske škole i to obrazovanje za zanimanja:
Srednja poljoprivredna škola i to obrazovanje za zanimanja:
Srednje elektrotehničke škole i to zanimanja:
Srednja škola likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića i to zanimanja:
Muzička škola 1. i 2. stepen i to zanimanja:
Uz prijavu na konkurs za dodjelu stipendije učenici srednjih škola trebaju priložiti originale ili ovjerene kopije sljedeće obavezne dokumentacije:
Učenici koji apliciraju za dodjelu stipendije pored navedene obavezne dokumentacije dužni su dostaviti:
Potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne školske godine ili završnog razreda osnovne škole i potvrdu da su bili učenik generacije u prethodnoj školskoj godini u osnovnoj školi (ukoliko imaju).
Prijave na konkurs s priloženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti na adresu:
Grad Mostar – Komisija za utvrđivanje liste prioriteta za dodjelu stipendija, Adema Buća br.19, Mostar
Rok za podnošenje prijava je do 30. septembra 2026. godine.
Cijeli tekst javnog poziva s uslovima i načinom prijave pogledajte na OVOM LINKU.
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