Pojedinim učenicima po 1.500 KM: Grad u BiH objavio poziv

Grad Mostar raspisao je javni poziv za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Stipendija iznosi 150 KM mjesečno, a isplaćivaće se u deset rata, odnosno ukupno 1.500 KM po učeniku.

Stipendije se dodjeljuju za školsku 2026./2027. godinu.

Pravo prijave na natječaj za dodjelu stipendije Grada Mostara imaju redovni učenici srednjih škola deficitarnih zanimanja koji ispunjavaju sljedeće uslove:

da su državljani Bosne i Hercegovine,

da imaju prebivalište na području Grada Mostara zadnje 3 (tri) godine,

da su u statusu redovnog učenika srednje škole deficitarnih zanimanja,

da nisu, osim iz opravdanih/zdravstvenih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi,

da ne primaju stipendiju od drugog davaoca.

Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više učenika iz istog domaćinstva.

Srednjim školama koje se smatraju školama za deficitarna zanimanja u školskoj 2026/2027. godini smatraju se sljedeće škole:

Srednje građevinske škole i to obrazovanje za zanimanja:

keramičar-oblagač

Srednja mašinska škola, Srednja strojarska škola i Srednja saobraćajna škola i to obrazovanje za zanimanja:

vozač motornog vozila

automehaničar

automehatroničar

instalater grijanja, klima uređaja i vode

instalater

rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina

operater na CNC mašinama

Srednje ekonomske i turističko ugostiteljske škole i to obrazovanje za zanimanja:

kuvar

konobar

komercijalista

prodavač

Srednja poljoprivredna škola i to obrazovanje za zanimanja:

poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut

poljoprivredni tehničar prehrambenog smjera – nutricionista

polukvalifikovani krojač (osobe sa invaliditetom)

polukvalifikovani cvjećar-otvor (osobe sa invaliditetom)

Srednje elektrotehničke škole i to zanimanja:

elektromehaničar

elektroničar

elektroinstalater

elektroničar za instalacije i kućanske aparate

Srednja škola likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića i to zanimanja:

slikarski dizajn

grafički dizajn

kiparski dizajn

industrijski i reklamni dizajn

dizajn tekstila i mode

Muzička škola 1. i 2. stepen i to zanimanja:

flautista

violinista

klarinetista

Uz prijavu na konkurs za dodjelu stipendije učenici srednjih škola trebaju priložiti originale ili ovjerene kopije sljedeće obavezne dokumentacije:

Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu kopiju lične karte;

Potvrdu o prebivalištu na području Grada Mostara;

Potvrdu o statusu redovnog učenika srednje škole deficitarnih zanimanja;

Potvrdu da nisu, osim iz opravdanih/zdravstvenih razloga, ponavljali niti jedan razred srednje škole;

Izjavu da imaju prebivalište na području Grada Mostara zadnje 3 (tri) godine i da ne primaju stipendiju od drugog davaoca, ovjerenu od strane gradskog organa uprave.

Učenici koji apliciraju za dodjelu stipendije pored navedene obavezne dokumentacije dužni su dostaviti:

Potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne školske godine ili završnog razreda osnovne škole i potvrdu da su bili učenik generacije u prethodnoj školskoj godini u osnovnoj školi (ukoliko imaju).

Prijave na konkurs s priloženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti na adresu:

Grad Mostar – Komisija za utvrđivanje liste prioriteta za dodjelu stipendija, Adema Buća br.19, Mostar

Rok za podnošenje prijava je do 30. septembra 2026. godine.

Cijeli tekst javnog poziva s uslovima i načinom prijave pogledajte na OVOM LINKU.