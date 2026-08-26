U ponedjeljak protest vozača ispred zgrade EU u Sarajevu

Početak septembra mogao bi biti presudan za regionalne vozače. Protestnom šetnjom ispred zgrade delegacije EU u Sarajevu podsjetiće na svoje zahtjeve koji će se naći pred Evropskom komisijom.

"Sve ovo sa ciljem da pošaljemo što jasniju poruku da od naših zahtjeva odustati nećemo, jer Evropska komisija zasjeda naš problem 01. septembra, tako da ukoliko ne bude nikakvih pozitivnih odgovora iz Brisela mi ćemo morati definitivno mi ćemo definitivno morati da protestujemo na granicama sa Evropskom unijom", član Konzorcijum „Logistika BiH“ Nikola Brković.

Region je, kažu jedinstven. Ukoliko ponuđena rješenja budu negativna, prevoznici najavljuju radikalne poteze.

"Mi smo spremni zajedno, regionalno, sa Srbijom, Crnom Gorom, Makedonijo da idemo u totalne proteste, odnosno u blokade graničnih prelaza, jer mi smo nažalost primorani na to, jer trenutno nemamo drugu alternativu, iskoristili smo sve moguće pregovaračke resurse i alternative, tako da jedino nam je ostalo da protestujemo na granicama i da zaustavimo protoke roba, koje će nadam se osvijestiti i dovesti do nekakvog rješenja.", rekao je član Uprave Konzorcijuma „Logistika BiH“ Zijad Šarić.

Tokom višemjesečnih razgovora sa evropskim institucijama davali su konkretne prijedloge za rješavanje problema, ali uglavnom su svi bili odbijani bez ponude alternative. Jedino je Hrvatska imala razumijevanja.

"Svi prevoznici su se udružili u istom problemu, jedino je Hrvatska ima razumijevanja za ovaj problem i pokrenula je sa mrtve tačke izdavanje viza, još nije došlo do realizacije istog, ali su jednini oni koji su uradili na tom polju nešto, pošto je u Saboru prošao taj zakon za vize i prošao u Službenom glasniku Republike Hrvatske", dodao je Šarić.

I dok čekaju odluku iz Brisela, dio vozača nije optimističan. Nema nade da će doći do značajnijih promjena.

"Pa ja lično nemam više predviđanje, s obzirom na ova do sada dešavanja i njihove reakcije, nešto nemamo neko očekivanje, očigledno da su oni imali taj čvrsti plan da nas jednostavno poremete u ovim našim djelatnostima, da nam uzmu vozače, poslove, mislim da moramo da se borimo do kraja, da možda tražimo pomoć i prosto solidarnost naših firmi za koje radimo kao što su veliki izvoznici iz Italije, Njemačke, Francuske", izjavio je prevoznik iz Crne Gore Slavko Pajović.

Profesionalni vozači koji u Šengen ulaze isključivo radi međunarodne transportne operacije i trgovine i dalje se testiraju kao obični turisti. Zbog pravila 90/180 vozači dobijaju zabrane ulaska, a prevoznici ostaju bez radne snage. Zbog svega će zajedno sa svojim porodicama na ulice kako bi po ko zna koji put ukazali na svoje probleme.