Logo

Tragedija u BiH: Pčela usmrtila muškarca

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 20:28

Komentari:

0
Трагедија у БиХ: Пчела усмртила мушкарца
Foto: Pixabay

Zenicu je potresla vijest o smrti Adisa Viteškića, koji je 26. avgusta 2026. godine preminuo na Odjeljenju intenzivne njege Kantonalne bolnice Zenica u 42. godini života.

Prema informacijama dostavljenim portalu "Crna hronika", Viteškića je prije nekoliko dana ubola pčela, nakon čega je došlo do teške alergijske reakcije.

Камп за таленте

Društvo

Od meda do svemira: Otvoren ljetni kamp za talentovane i nadarene učenike

Zbog ozbiljnosti zdravstvenog stanja bio je hospitalizovan na intenzivnoj njezi, gdje je, nažalost, preminuo.

Iza Adisa su ostali supruga Indira, djeca Ali, Iman i Afan, sestre Lejla, Azra i Amra sa porodicama, kao i brojna rodbina, prijatelji i komšije.

Prijatelji se opraštaju od Adisa

Društvene mreže ispunjene su emotivnim porukama ljudi koji su poznavali Viteškića.

Воцап

Nauka i tehnologija

Koristite Vocap: Hitno promijenite ovo prije nego što bude kasno

Prijatelji ga opisuju kao čovjeka prepoznatljivog po osmijehu, dobroti i spremnosti da pomogne drugima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pčela

tragedija

Zenica

Komentari (0)

Više iz rubrike

Сипа

Hronika

Ogromne pare zaplijenjene u BiH, šest uhapšenih

4 h

0
Удес код Жепча

Hronika

Obustavljen saobraćaj u dijelu BiH: Ima povrijeđenih u lančanom sudaru

5 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Kolaps zbog dvije nesreće kod Banjaluke

6 h

1
Сумња се да је Бартула возио Ждралу када је пуцао на Пандуревића

Hronika

Sumnja se da je Bartula vozio Ždralu kada je pucao na Pandurevića

6 h

19

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

49

Haris postao Vasilije: Iz Amerike stigao u Manastir Dajbabe

22

44

Sramotan prizor u BiH: Rijekom teče krv?

22

40

Djeca bila sedam godina zarobljena u kamionu: Nisu smjela čak ni da izađu u toalet

22

38

Odvajala od usta da ostvari san, ukrali ga odmah nakon ostvarenja

22

31

Ubila djecu trakama za vježbanje, pa skočila kroz prozor: Suđenje pokrenulo haos

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima