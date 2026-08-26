Tragedija u BiH: Pčela usmrtila muškarca

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Zenicu je potresla vijest o smrti Adisa Viteškića, koji je 26. avgusta 2026. godine preminuo na Odjeljenju intenzivne njege Kantonalne bolnice Zenica u 42. godini života.
Prema informacijama dostavljenim portalu "Crna hronika", Viteškića je prije nekoliko dana ubola pčela, nakon čega je došlo do teške alergijske reakcije.
Društvo
Od meda do svemira: Otvoren ljetni kamp za talentovane i nadarene učenike
Zbog ozbiljnosti zdravstvenog stanja bio je hospitalizovan na intenzivnoj njezi, gdje je, nažalost, preminuo.
Iza Adisa su ostali supruga Indira, djeca Ali, Iman i Afan, sestre Lejla, Azra i Amra sa porodicama, kao i brojna rodbina, prijatelji i komšije.
Društvene mreže ispunjene su emotivnim porukama ljudi koji su poznavali Viteškića.
Nauka i tehnologija
Koristite Vocap: Hitno promijenite ovo prije nego što bude kasno
Prijatelji ga opisuju kao čovjeka prepoznatljivog po osmijehu, dobroti i spremnosti da pomogne drugima.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
22
49
22
44
22
40
22
38
22
31
Trenutno na programu