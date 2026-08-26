Tragedija u BiH: Pčela usmrtila muškarca

Zenicu je potresla vijest o smrti Adisa Viteškića, koji je 26. avgusta 2026. godine preminuo na Odjeljenju intenzivne njege Kantonalne bolnice Zenica u 42. godini života.

Prema informacijama dostavljenim portalu "Crna hronika", Viteškića je prije nekoliko dana ubola pčela, nakon čega je došlo do teške alergijske reakcije.

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Zbog ozbiljnosti zdravstvenog stanja bio je hospitalizovan na intenzivnoj njezi, gdje je, nažalost, preminuo.

Iza Adisa su ostali supruga Indira, djeca Ali, Iman i Afan, sestre Lejla, Azra i Amra sa porodicama, kao i brojna rodbina, prijatelji i komšije.

Prijatelji se opraštaju od Adisa

Društvene mreže ispunjene su emotivnim porukama ljudi koji su poznavali Viteškića.

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Prijatelji ga opisuju kao čovjeka prepoznatljivog po osmijehu, dobroti i spremnosti da pomogne drugima.