Ova 4 znaka u naredna tri mjeseca zgrću novac i ulaze u period obilja

Četiri znaka ulaze u tri mjeseca obilja, a prelom se dešava tačno na polovini ovog ciklusa, kada popuštaju zastoji koji su dugo držali sve u mjestu. Nije riječ o sreći koja pada s neba, nego o periodu u kom se vidi ko je tiho radio, čekao i nije digao ruke.

Koja 4 znaka ulaze u tri mjeseca obilja?

Ovan, Bik, Škorpija i Jarac ulaze u period obilja u kom se uloženo vraća kroz posao, novac, dogovore i mirnije dane.

Šta zapravo mijenja ovaj astrološki talas

Suština je u tome što naplata truda ne pada odjednom. Najprije stigne jedan dobar odgovor, pa se raščiste odnosi, i tek onda novac postane lakši. Zbog toga se sredina ovog perioda pokazuje kao najjači pomak za Ovna, Bika, Škorpiju i Jarca.

Ovan i naplata truda na poslu

Ovan više ne pristaje da stoji sa strane. Kroz tri mjeseca blagostanja dobija prostor da pokaže šta zna, a uz to ide i stabilniji priliv. Jednome se vraća stari dug, drugome se otvaraju vrata za saradnju, trećem stiže priznanje koje je predugo kasnilo. Ovnova greška obično bude nagla potrošnja čim osjeti da je pritisak popustio. Ovaj put uspjeh traži mjeru, jer baš mjera čuva ono što je teško izboreno.

Bik sređuje ono što je mjesecima curilo

Bik ne ulazi u sjaj, nego u red. Njemu to znači najviše. Ovaj period obilja kod njega počinje od sitnica: manje rasipanja, jasniji plan, bolji raspored i pametniji dogovori u kući. Kad se prašina slegne, pomak se jasno vidi. Novčanik prestaje da bude razlog za stres, a svakodnevica se smiruje u odnosu na početak godine.

Škorpija hvata srećan preokret u pravom času

Škorpija umije da odugovlači i da tako propusti sopstvenu priliku. Sada ide obrnuto. Jedan razgovor, poziv ili potpis otvara srećan preokret koji mijenja ritam narednih nedjelja. Škorpija u ova tri mjeseca blagostanja najviše dobija kad presječe i prestane da čeka da svima bude po volji. Tamo gdje je ranije prećutala svoje, sada traži više i dobija više.

Jarac konačno diše bez stare stege

Jarac promjenu osjeti prvi, mada je rijetko odmah izgovori. Kod njega naplata truda stiže na dva koloseka: kroz podršku ljudi oko sebe i kroz mirnije dane sa novcem. Neko nađe dodatni posao, neko zatvori stare obaveze, a neko poslije dugo vremena vidi da mu računica ide u plus. Jarac dobija najviše kad ne bježi od konkretnih brojeva i kad ne gura troškove pod tepih.

Sreća stiže tamo gdje je dugo falila

Nijedan od ova četiri znaka ne čeka poklon sa neba. Njima tri mjeseca obilja donose rezultat tamo gdje su vrijeme, živce i strpljenje već uložili. Najdeblji kraj sreće izvući će oni koji brzo vide gdje im energija curi i odsijeku ono što ih koči, prenosi Krstarica.