Pojeli zaraženo meso, nastao haos: Proglašena epidemija

Bugarska agencija za bezbjednost hrane (BFSA) proglasila je primarnu epidemiju antraksa u selu Stefanovo kod grada Loveč, zbog troje ljudi zaraženih kontaminiranim mesom.

Nadležni organi otkrili su antraks na stočnoj farmi sa 205 goveda, prenosi bugarski portal 24časa.

Regionalni guverner Loveča, Plamen Hristov, rekao je za BTA da je sazvao vanrednu sjednicu regionalne epizootijske komisije.

Bračni par pojeo zaraženo meso

Kako se navodi, 24. avgusta je dobijena informacija o pacijentima primljenim u medicinsku ustanovu sa sumnjom na bolest.

Tokom pregleda utvrđeno je da su u pitanju supružnici i jedan njihov prijatelj. Zaraženi bračni par bavi se stočarstvom, vlasnici su dvije registrovane stočarske farme u selu Stefanovo, na kojima uzgajaju goveda i ovce.

Šta je antraks?

Bugarska Administracija za hranu i lijekove (BFSA) ističe da je antraks akutna zarazna bolest životinja i ljudi. U prirodnim uslovima, pogađa sve biljojede i svaštojede. Koze, ovce i jeleni su najostljiviji, a zatim slijede goveda, bivoli, kamile i konji.

Bugarsko veterinarsko udruženje podsjeća stočare da, ukoliko posumnjaju na bolest, moraju odmah da obavijeste veterinara na farmi, koji mora da upozori regionalnog veterinarskog inspektora.

Vlasnik stočarske farme primijetio je znake bolesti kod jedne od životinja, nakon čega ju je zaklao, a meso stavio u zamrzivač. Sumnja se da se porodica zarazila jedući to meso, pa su naknadno uzeti uzorci za laboratorijska ispitivanja.

Karantin

Zaposleni u Regionalnoj direkciji za bezbjednost hrane (RDBH) - Loveč stavili su farmu pod karantin, a preduzete su mjere za dezinfekciju lokacije, mjesta za sječenje i pašnjaka koje koriste životinje. Meso skladišteno u zamrzivaču je oduzeto. Izvršeni su klinički pregledi i termometrija goveda i ovaca na obje lokacije, i nisu otkrivena odstupanja u tjelesnoj temperaturi, a životinje su u vidljivo dobrom opštem stanju.

Timovi Bugarske organizacije za hranu i poljoprivredu (BAFSA) sprovode svakodnevno praćenje životinja nakon vakcinacije u pogođenom području, prenosi Informer.