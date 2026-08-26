Ubila djecu trakama za vježbanje, pa skočila kroz prozor: Suđenje pokrenulo haos

Porota od 12 članova trebalo bi ove nedjelje da počne vijećanje na suđenju Lindzi Klensi, majci iz Masačusetsa optuženoj za ubistvo svoje troje male djece u njihovom domu u predgrađu Bostona.

U slučaju koji je privukao široku pažnju, Klensi nije negirala ubistvo svoje djece, ali njeni advokati kažu da ne može biti krivično odgovorna jer je patila od teške mentalne bolesti, izvještava Bi-bi-si.

Klensi je optužena po tri tačke optužnice za ubistvo prvog stepena u vezi sa smrću djece u januaru 2023. godine. Ukoliko bude osuđena, suočava se sa doživotnom zatvorskom kaznom bez mogućnosti uslovnog otpusta. Tužioci tvrde da je Klensi namjerno zadavila svoju djecu, petogodišnju Koru, trogodišnjeg Dosona i osmomjesečnog Kalana, trakama za vježbanje u njihovom domu u Daksberiju 24. januara 2023. godine, prije nego što je skočila sa prozora sa drugog sprata.

Klensi, koja sada ima 36 godina, ostala je paralizovana nakon pada i učestvuje u suđenju u invalidskim kolicima. Tužioci su insistirali da je Klensi donijela proračunatu odluku da ubije djecu i da bi trebalo da bude zakonski odgovorna za to. Kažu da je tog dana poslala svog muža, Patrika Klensija, da obavi neke poslove ispred kuće kako bi mogla da bude sama.

Advokati tvrde da je neuračunljiva

S druge strane, njeni advokati zasnivaju svoju odbranu na neuračunljivosti. Tvrde da je patila od halucinacija i zabluda nakon rođenja svog najmlađeg deteta. Ukazuju na njeno prethodno liječenje zbog mentalnih problema i činjenicu da se prijavila u psihijatrijsku bolnicu samo nekoliko dana prije tragedije.

Članovi porodice, uključujući njenu bivšu svekrvu i muža, takođe su svjedočili u njenu korist. Suđenje je takođe izazvalo veliko interesovanje na društvenim mrežama, a stotine žena okupilo se ispred sudnice da podrži Klensi, noseći ružičaste majice sa sloganima poput „Trebala joj je pomoć“ i „Mir za Lindzi“.

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Patrik Klensi je tokom dva dana svjedočenja govorio o pogoršanju mentalnog zdravlja svoje bivše supruge nakon porođaja i detaljno je opisao dan kada su djeca umrla. Rekao je porotnicima da je njen „veliki pad“ počeo oko mjesec dana prije tragedije.

Svjedočio muž

„Počela je da gubi na težini, postala je veoma depresivna i bilo joj je veoma teško“, rekao je. Opisao je kako je periodično tražila medicinsku pomoć i uzimala razne lijekove, i sjetio se da mu je rekla da počinje da razmišlja o samoubistvu. Patrik je takođe opisao poslednju scenu svog sina Dosona, koji je sjedio na kauču i jeo piletinu prije nego što je on otišao po hranu i lijekove.

Kada se vratio, zatekao je djecu mrtvu. Lindzi Klensi je jecala na sudu dok je puštan snimak Patrikovog poziva 911. Na snimku se čuje kako vrišti: „Ona je ubila djecu“, nakon što ih je pronašao u podrumu. Od početka suđenja, teorije zavjere o Patriku Klensiju kružile su internetom, a neki su spekulisali o njegovoj umješanosti.

Međutim, on nikada nije bio osumnjičeni; Lindzi Klensi je priznala ubistva, a njeni advokati to nisu osporili. Više od desetak stručnjaka koje su pozvali i odbrana i tužilaštvo svjedočilo je na suđenju, od kojih su se neki sukobili sa advokatima oko njene dijagnoze.

Tokom liječenja, Klensi je promijenila više od desetak različitih lijekova i potražila pomoć preko telefonske linije za prevenciju samoubistava i hitne pomoći. Njen tim je pokušao da ubijedi porotu da pati od postporođajne psihoze, rijetkog stanja u kojem žene mogu da dožive maniju, depresiju ili oboje nakon porođaja.

Klensi tvrdi da je imala halucinacije i zablude. Atmosfera u sudnici je postala posebno napeta kada je psihijatar Dženifer Tafts svjedočila za tužilaštvo. Rekla je da Klensi nije pokazivala znake psihoze tokom njihovih seansi.

„Nije bilo ozbiljnih znakova da je njena bezbjednost ili bezbjednost bilo koga drugog u opasnosti“, rekla je Tafts, koja je razgovarala sa Klensi više od desetak puta tokom pet mjeseci. Međutim, advokati odbrane su ukazali na njene bilješke da Lindzi Klensi „nije bila ubrzana ili pod pritiskom“.

Pored Patrika Klensija, svjedočile su i Lindzijina bivša svekrva, majka i sestra. Govorile su o njenom pogoršanom mentalnom stanju nakon rođenja sina. „Molila je za pomoć“, rekla je njena bivša svekrva, Suzan Klensi. „Imala je nesanicu, gubila je apetit. Bila je veoma anksiozna i tužna“, rekla je.

„Rekla je da joj lijekovi uništavaju mozak.“

Dodala je da je Klensi bila voljena majka do rođenja svog najmlađeg sina. Njena majka, Pola Masgrouv, rekla je da joj se ćerka povjerila mjesec dana prije ubistava i priznala da je razmišljala o tome da povredi svoju djecu. Masgrouv je dodala da je Lindzi postajala paranoična i da je osjećala da joj lijekovi „uništavaju mozak“.

Sestra Alison Ozga je rekla sudu da je Lindzi imala samoubilačke misli svakog dana mjesec dana prije tragedije. Dva dana prije završnih riječi, odbrana je podnijela zahtjev za odbacivanje slučaja jer su tužioci ispitivali svjedoke o katoličkoj vjeri optužene.

„Neprikladno je pitati o njenoj religiji“

Tužioci su prošle nedjelje pitali Suzan Klensi da li je svjesna da se ubistvo smatra „smrtnim grijehom“, nakon što su je prvo pitali da li je katolikinja. Sudija je naredio poroti da ignoriše to svjedočenje. Zatim je ove nedjelje forenzički psiholog Kirk Hejlbrun, koji je razgovarao sa Lindzi nakon ubistava, rekao da ju je pitao da li se samoubistvo smatra „smrtnim grijehom“.

Postavio je pitanje dok je govorio o njenom katoličkom odgoju. Sudija Vilijam Salivan je odbio zahtev odbrane da se slučaj odbaci, ali je rekao poroti da je to „potpuno neprikladno područje ispitivanja“. „To je izbrisano iz zapisnika i ne treba ga razmatrati. Ne mogu biti jasniji po tom pitanju“, rekao je sudija, prenosi Kurir.