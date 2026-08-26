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Haris postao Vasilije: Iz Amerike stigao u Manastir Dajbabe

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 22:49

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Харис постао Василије: Из Америке стигао у Манастир Дајбабе
Foto: ATV

Haris je iz dalekog Milvokija stigao u Manastir Dajbabe sa jednom velikom željom da primi svetu tajnu krštenja i započne novi put u pravoslavnoj vjeri kao Vasilije.

Prešao je hiljade kilometara da bi u ovoj svetinji napravio najvažniji korak svog duhovnog puta.

"U svetoj obitelji Manastira Dajbabe, protosinđel dr Vladimir (Palibrk) krstio je našeg brata Harisa, koji je, kao pripadnik muslimanske vjeroispovijesti, došao čak iz Amerike, iz Milvokija, kako bi u ovoj svetoj svetinji primio Sveto Krštenje i postao pravoslavni hrišćanin Vasilije", navodi se na Instagram stranici manastira.

Krštenje je obavljeno 25. avgusta, a ovom prilikom Haris je dobio ime Vasilije, čime je, kako je navedeno, započeo novo poglavlje svog duhovnog života.

Iz Manastira Dajbabe poručili su da mu žele da na putu pravoslavne vjere pronađe mir, snagu i ljubav, uz molitve svetitelja kojima je ova svetinja posvećena.

„Dobro nam došao, brate Vasilije”

"Neka mu Gospod podari snagu, mir, ljubav i istrajnost na putu pravoslavne vjere, a Sveti Vasilije Ostroški i Sveti Simeon Dajbabski i svi svetitelji neka ga svojim molitvama čuvaju i ukrepljuju. Dobro nam došao, brate Vasilije! Na mnoga i blaga ljeta", dodaje se u objavi, prenosi Kurir.

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