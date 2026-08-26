Sramotan prizor u BiH: Rijekom teče krv?

Konjičanin Aladin Bilanović, vlasnik jednog od rafting klubova iz Konjica, zabilježio je prizor u mjestu Džajići, nedaleko od Konjica, za koji tvrdi da je krv iz klaonice u kontinuitetu oko 30 minuta oticala prema rijeci Neretvi.

Prema njegovim riječima, događaj je zabilježen u srijedu između 15:30 i 16:00 sati.

Na videosnimku koji je objavio na svom Fejsbuk profilu vidi se sadržaj crvene boje kako se ulijeva u Neretvu, što je izazvalo zabrinutost zbog mogućeg onečišćenja rijeke.

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Bilanović je putem društvenih mreža pozvao policiju, inspekcijske organe i druge nadležne institucije da hitno reaguju i utvrde okolnosti ovog događaja.

"Pozivam policiju, inspekciju i sve nadležne institucije da reaguju i riješe ovaj problem. Sramotan je prizor da krv iz klaonice neprekidno otiče u Neretvu. Naša odgovornost je da registrujemo, promovišemo i razvijamo naše turističke usluge, a od institucija očekujemo da reaguju. Kamen u blizini je pocrvenio od silne krvi koja je ušla u rijeku Neretvu, bruka i sramota", kazao je Bilanović u izjavi za "Novikonjic".

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S obzirom na to da Neretvu tokom ljetnih mjeseci koriste brojni građani i turisti, posebno kupači i ljubitelji raftinga, ovaj slučaj dodatno je izazvao zabrinutost.

Ostaje da nadležne institucije utvrde šta se tačno dogodilo, odakle je sadržaj dospio u rijeku te postoji li odgovornost za eventualno onečišćenje Neretve.