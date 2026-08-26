Djeca bila sedam godina zarobljena u kamionu: Nisu smjela čak ni da izađu u toalet

Žena sa Floride i njen vjerenik optuženi su nakon što je četvoro djece spaseno iz kamiona, u čijoj su kabini navodno bila zatočena sedam godina bez odgovarajuće medicinske njege.

Kiša Eps (51) i Tamra Stjuart (37) uhapšeni su početkom ovog mjeseca, nakon što su se pojavile tvrdnje da su djeca bila zatočena u kabini poluprikolice.

Stjuart je, prema policijskom izvještaju do kog je došao magazin "Pipl" (People), navodno seksualno zlostavljao jednu od djevojčica, a potom fizički napao nju i njenog brata ili sestru kada su ga suočili sa tim.

Nije odmah bilo jasno da li su i na koji način djeca bila u srodstvu sa nekim od osumnjičenih.

Djeca su navodno bila u kabini kamiona od decembra 2019. godine. Stjuart, koji je iz Džeksonvila na Floridi, počeo je da živi sa Eps i djecom u kamionu 2019. godine, navodi se u policijskom izvještaju.

Tokom tih sedam godina djeca su veoma rijetko izlazila iz kabine, čak i kada su morala da koriste toalet, rekla su policiji. U izvještajima se navodi da im osumnjičeni „nisu omogućavali da se tuširaju, koriste toalete, nisu im obezbjeđivali adekvatan životni prostor niti su im dozvoljavali da pomjeraju tijelo ili vježbaju van kabine kamiona“.

Četvoro djece navodno je dijelilo gornji ležaj u kabini kamiona. Zbog nedostatka prostora morali su da spavaju sklupčani, jer nisu mogli normalno da se ispruže, navodi se u izvještaju.

U istoj kabini Stjuart je navodno seksualno zlostavljao jedno od djece. Kada je jedno od braće ili sestara to vidjelo i suočilo se sa Stjuartom, on ih je, prema navodima policije, „više puta udario pesnicama u glavu“.

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Kada su djeca prijavila navodno zlostavljanje Eps, ona im, prema policijskom izvještaju, „nije povjerovala, nazivala ih pogrdnim imenima i nastavila da ih ostavlja same“.

Djeca su takođe rekla da su vidjela Eps kako prisustvuje navodnom seksualnom zlostavljanju, ali da ništa nije učinila da ga spriječi. Istražitelji navode da je ona navodno „maltretirala djecu i krivila ih za Stjuartovo ponašanje“.

Djeci je tokom tih sedam godina navodno uskraćivana i medicinska pomoć, čak i u situacijama koje su zahtijevale hitno liječenje.

U jednom slučaju, jedna od djevojčica zadobila je teške povrede nakon što se opekla vrućim nudlama, što je izazvalo obilno krvarenje. Rekla je policiji da je par nije odveo kod ljekara, već su joj povredu „previli, a zatim je kasnije ponovo previli“.

Jedno od djece navodno je imalo polno prenosivu infekciju, ali nije dobilo medicinsku pomoć. Iako je infekcija dijagnostikovana tek u maju 2026. godine, jedno od braće ili sestara reklo je istražiteljima da se zbog infekcije osjećao „miris po ribi“.

Nije odmah poznato šta je dovelo policiju do osumnjičenih niti na koji način su djeca spasena. Djete sa polno prenosivom infekcijom pregledano je i dijagnoza mu je postavljena tokom medicinskog pregleda koji je obavio Tim za zaštitu djece u okrugu Klej na Floridi.

Stjuart za sada nije optužen za seksualne delikte, prema podacima dostupnim u sudskim evidencijama.

Međutim, u policijskom izvještaju se navodi da tužilaštvo namjerava da protiv njega podigne optužnicu za krivično djelo seksualnog napada na dijete, za koje je predviđena mogućnost smrtne kazne, pred sudom Devetog sudskog okruga Floride.

Stjuart i Eps su optuženi za po četiri tačke za zanemarivanje djece. U sudskim evidencijama nije bilo podataka o tome kako su se izjasnili o optužbama.

Advokat Eps i Stjuarta naveden u sudskim dokumentima nije odmah odgovorio na upit magazina "Pipl".